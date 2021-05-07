В Apple Watch могут появиться датчики контроля уровня сахара и алкоголя в крови

Американская Apple осенью 2021 года может выпустить новые Apple Watch 7 с датчиками для контроля уровня сахара и алкоголя в крови. Ранее британская медицинская технологическая компания Rockley Photonics, производящая датчики для неинвазивного определения уровня алкоголя, глюкозы и кислорода с помощью инфракрасного излучения, назвала Apple своим «крупнейшим клиентом». Сейчас пользователи Apple Watch 6 имеют возможность с помощью смарт-часов измерить уровень кислорода в крови и снять электрокардиограмму (ЭКГ).

«Мы обращаемся к видимому диапазону и расширяем его до инфракрасного диапазона, добиваясь гораздо большей точности с помощью лазерной технологии по сравнению со светодиодами, что открывает целый ряд возможностей», – рассказывал изданию Gazette Byte генеральный директор Rockley Эндрю Рикман.

По подсчетам издания Daily Mail, новая технология в часах позволит более чем 436 млн диабетиков неинвазивно контролировать уровень сахара в крови. Мини-спектрометр может обнаруживать в крови глюкозу, мочевину, лактат и другие химические биомаркеры, которые являются индикаторами заболевания.

При этом некоторые эксперты предупредили, что использование подобных смарт-часов вместо реальной медицинской помощи может обременить пользователей ненужными медицинскими счетами, а также перегрузить «без того изношенные системы здравоохранения».

Исследование, опубликованное в журнале Американской ассоциации медицинской информатики в 2020 году, показало, что только у 10% владельцев Apple Watch, которых часы предупредили об аномальной частоте сердечных сокращений, были диагностированы какие-то заболевания. Еще одной проблемой специалисты назвали то, что девайс может побуждать людей игнорировать такие симптомы, как головокружение или одышка, из-за того что они не получили от устройства предупреждения об ухудшении состояния здоровья.

В ноябре 2020 года для российских пользователей на Apple Watch стала доступна функция ЭКГ, которая позволяет пользователю самостоятельно снимать показания. При таких симптомах, как учащенное и нерегулярное сердцебиение, девайс замеряет и записывает сердечный ритм и при отклонениях предлагает сообщить об этом врачу.

Южнокорейская компания Samsung Electronics в конце апреля 2021 года также объявила, что в России для пользователей смарт-часов Galaxy Watch3 и Galaxy Watch Active2 теперь доступно приложение Samsung Health Monitor, где можно самостоятельно снять ЭКГ и измерить артериальное давление.

В обеих компаниях уточнили, что «умные» часы с представленными функциями не являются медицинскими изделиями.