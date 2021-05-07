В сфере контроля за обращением лекарств вводится досудебное рассмотрение жалоб

Обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб вводится в России с 1 июля 2021 года для различных видов федерального государственного контроля (надзора). Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале publication.pravo.gov.ru.

Данная мера касается, в том числе, Росздравнадзора, Минпромторга, Россельхознадзора.

В случае Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб касается:

– федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств;

– государственного контроля за обращением медицинских изделий;

– госконтроля в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов (БМКП); а также

государственного контроля качества и безопасности мед. деятельности.

Что касается Министерства промышленности и торговли, то здесь досудебный порядок рассмотрения жалоб применяется к лицензионному контролю деятельности по производству лекарственных средств для медицинского применения. В случае Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору речь идет о государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Всего же в документе определены 62 вида федерального госконтроля (надзора), в отношении которых с 1 июля 2021 года начнет действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений.

gxpnews