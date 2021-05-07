Сотрудники Eli Lilly обвинили руководство одного из заводов в сокрытии проблем на производстве

Сотрудники американского фармацевтического производителя Eli Lilly обвинили руководителя завода в Бранчбурге, штат Нью-Джерси, в подделке документации о процессе производства лекарств, включая новейшую терапию от COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Целью фальсификации, по данным агентства, являлось стремление руководителя преуменьшить проблемы с контролем качества на предприятии.

Неподписанная внутренняя жалоба, поданная 8 апреля в систему конфиденциальных жалоб сотрудников Lilly, оказавшаяся в распоряжении агентства, является последним доказательством в цепи сообщений о производственных проблемах на предприятиях компании. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уже приступило к наблюдению за деятельность завода компании в Бранчбурге.

Инспекторы регулятора в марте выявили многочисленные производственные недочеты на еще одном предприятии Lilly в Индианаполисе. Согласно предварительному отчету об инспекции FDA, проблемы касались нарушения стандартов санитарных процедуры и контроля качества.

Проблемы на обоих заводах, а также ряд внутренних жалоб в последние годы усугубляют проблемы регулирования, производства и руководства, с которыми сталкивается Lilly, один из крупнейших производителей лекарств в мире.

Источник агентства на условиях анонимности рассказал, что результаты ряда проверок касались производства и терапии Lilly от COVID-19, использование которой в Соединенных Штатах финансируется федеральным правительством. Лечение препаратом из моноклональных тел бамланивимаб было разрешено FDA для экстренного использования в сочетании со вторым препаратом Lilly для легких и умеренных инфекций у людей с высоким риском тяжелого протекания болезни.

gxpnews