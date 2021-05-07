Moderna признана лучшим средством от COVID-19 на Всемирном конгрессе вакцин

Эксперты Всемирного конгресса вакцин (World Vaccine Congress Washington) признали препарат американского производителя Moderna лучшей вакциной от коронавируса, сообщает Pledge Times.

В шорт-лист попали российский «Спутник V», а также AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, вакцина для животных Zoetis. «Весьма высокую оценку» получила вакцина американской и германской компаний Pfizer/BioNTech.

Компания Moderna также победила в номинации «Лучшая новая технология/платформа для вакцины».

1 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину от коронавируса американской компании Moderna в список рекомендованных к применению в экстренных ситуациях.

5 марта американские врачи обнаружили у вакцины Moderna отложенный побочный эффект. У некоторых пациентов препарат вызвал кожную сыпь и воспаление более чем через 10 дней после первой вакцинации. 1 апреля стало известно, что житель Нью-Йорка заразился коронавирусом через месяц после вакцинации этим препаратом.

13 апреля в литовском городе Клайпеда пожилой мужчина скончался сразу после второй дозы вакцины против коронавируса Moderna. По предварительным данным, смерть 78-летнего мужчины не связана с вакциной, но будет расследована более подробно, сказал главврач городской поликлиники.

26 апреля стало известно, что около 8% американцев (более 5 млн человек), получивших первую дозу Pfizer или Moderna, отказались от второй инъекции.

gxpnews