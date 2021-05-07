Эксперты обозначили место хондроитина сульфата в терапии остеоартрита

Ведущие российские специалисты обсудили возможности применения парентеральной формы хондроитина сульфата в терапии остеоартрита у пациентов с различными сопутствующими заболеваниями.

В конце апреля в Москве прошел Экспертный совет «Место и роль парентеральной формы хондроитина сульфата в терапии остеоартрита». В мероприятии приняли участие ведущие специалисты страны в области ревматологии, травматологии, гериатрии, неврологии, клинической фармакологии, среди которых Александр Лила, Людмила Алексеева, Александр Кочиш, Ольга Ткачева, Антон Наумов, Юлия Котовская, Андрей Рачин, Ирина Сарвилина.

Участники совета обсудили возможности современных методов терапии остеоартрита с позиции доказательной медицины и собственного клинического опыта, в частности, обозначили перспективы и определили место парентеральной формы хондроитина сульфата в терапии остеоартрита у пациентов с различными сопутствующими заболеваниями.

Эксперты особо отметили достижения компании «Сотекс» как в производстве лекарственных препаратов, так и в научно-исследовательской работе. Были подчеркнуты такие преимущества парентеральной формы хондроитина сульфата, как накопленная доказательная база эффективности и безопасности, ежегодно пополняемая результатами современных исследований, в том числе проводимых в области молекулярной медицины.

Обсуждались результаты последних исследований, которые продемонстрировали возможность применения препарата у пациентов со вторичным остеоартритом крупных суставов и коморбидными патологиями.

По итогам обсуждения эксперты пришли к единому мнению в отношении преимуществ и необходимости применения парентеральной формы хондроитина в терапии остеоартрита.

Публикация заключения экспертов планируется в Русском Медицинском Журнале в июне 2021 года.

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