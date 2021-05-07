Ученые Центра Чумакова подтвердили эффективность вакцины от полиомиелита против коронавируса

Ученые Центра Чумакова доказали, что применение вакцины от полиомиелита вызывает резкое снижение заболеваемости COVID-19. Применять ее с этой целью пока не планируется, ученые рассматривают это как «скоропомощной вариант» профилактики.

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова доказал эффективность вакцины против полиомиелита в качестве средства борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в эфире программы « Вести» на телеканале «Россия-1».

Ученые института проверили гипотезу академика Михаила Чумакова, высказанную в 60-е годы, что живая вакцина от полиомиелита смягчает течение гриппа в отношении коронавириуса.

«Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате получили резкое снижение в данной группе заболеваемости. Этот вопрос мы доказали. Оставили пока в стороне – как скоропомощной вариант», – рассказал Ишмухаметов.

4 мая сообщалось, что Центр Чумакова запросил у Минздрава разрешение на применение вакцины «КовиВак» против COVID на людях старше 60 лет и имеющих сопутствующие заболевания: аутоиммунные, онкологические и ХОБЛ.

«КовиВак» зарегистрировали в России в конце февраля, в марте начался выпуск этой вакцины. По данным центра, вакцина вызывает иммунный ответ с эффективностью в 85%.

Фото: sechenov.ru

Елена Сидорова

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