В России зарегистрировали «Спутник Лайт»

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», разработанная Центром им. Гамалеи, готова к регистрации. Об этом заявил Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина — «Спутник Лайт», — сказал президент.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также сообщил, что вакцина уже получила разрешение Минздрава на использование. Соответствующая запись появилась в ГРЛС. Минздрав также сообщил, что зарегистрировал четвертую российскую вакцину от COVID-19.

«В отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа», — говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составила 79,4% на основании анализа данных с 28 дня после получения иммунизации гражданами РФ в рамках программы массовой вакцинации в период 5 декабря 2020 года – 15 апреля 2021 года. «Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов», — говорится в сообщении РФПИ. Также отмечается, что «Спутник Лайт» эффективен против всех новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

О том, что вакцина может быть зарегистрирована в мае, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров 21 апреля. «Я думаю, что к концу года можно будет выйти на объемы производства более 30 млн доз в месяц», — заявил тогда министр.

В конце марта стала известно, что Минздрав приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт», предназначенной для профилактики COVID-19. Эта вакцина представляет собой первый компонент «Спутника V», который уже используется для массовой вакцинации населения от COVID-19.

Минздрав выдал разрешение Центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований вакцины 8 января 2021 года, сообщал «ФВ». К III фазе испытаний исследователи приступили уже 18 февраля, планируемый период завершения – в январе 2022 года. Ранее в Центре Гамалеи заявляли, что регистрация новой вакцины намечена на март этого года.

Глава центра Александр Гинцбург объяснил задержку с регистрацией тем, «что все производители хотят участвовать в производстве этого препарата, но не все настолько хорошо ориентируются в регуляторике, чтобы с первого раза подать весь пакет документов, который позволил бы включить в регистрационное удостоверение нашего института Минздраву».

Ринат Васбеев

pharmvestnik