Россия поддержит идею о снятии патентной защиты на вакцины против COVID-19

Президент сообщил, что Россия поддерживает идею об отказе от патентных прав на вакцины от COVID-19. По его словам, безопасность может быть обеспечена только, если вакцины будут применяться в большинстве стран мира.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова поддержать идею о снятии патентной защиты на вакцины от коронавируса, чтобы они могли применяться по всему миру. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой рассмотреть эти предложения. Ранее власти США объявили, что поддерживают решение об отказе прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19. Заявление поприветствовала ВОЗ, а также Европейский союз.

«Безусловно, Россия бы поддержала такой подход, имея в виду, что в современных условиях… Мы должны думать не о том, чтобы извлекать максимальную прибыль, а о том, чтобы обеспечить безопасность людей, — сказал Путин. — Безопасность может быть обеспечена только в том случае, если вакцины будут применяться в подавляющем большинстве стран мира».

Россия является единственной в мире страной, которая передает в другие страны технологию производства своих вакцин, заявил президент. Он отметил, что снятие патентной защиты соответствует правилам ВТО, предусматривающим такие шаги при ЧС, отметив, что пандемия — это и есть чрезвычайная ситуация.

Путин также сравнил российские вакцины по надежности с автоматами Калашникова. «Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современные и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными», — отметил президент.

Теоретически отказ от патентов позволяет любому фармацевтическому производителю в мире производить точные копии противоковидных вакцин компаний, которые их разработали, не опасаясь при этом судебного преследования за нарушение прав интеллектуальной собственности.

Против такого шага высказались многие представители американской фармацевтической промышленности, по словам которых основным препятствием для выпуска большого количества вакцин является проблема ограниченности производства, а не патентные права. К тому же временный отказ от интеллектуальных прав на вакцины может привести к передаче новых технологий Китаю и России.

Фото: kremlin.ru

Ринат Васбеев

pharmvestnik