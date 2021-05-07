Власти США поддержали решение об отказе от патентных прав на вакцины от COVID-19

Власти США объявили, что поддерживают решение об отказе прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19. Заявление поприветствовала ВОЗ. Данный шаг позволит развивающимся странам начать или увеличить производство собственных противоковидных вакцин и эффективнее бороться с пандемией. На этом фоне упали акции некоторых фармацевтических компаний.

Администрация президента США поддержала решение о временной приостановке патентных прав на вакцины от COVID-19. Это вызвало возмущение со стороны фармацевтических компаний, выступавших против его принятия. Они утверждают, что подобные действия грубо нарушают их права на интеллектуальную собственность, препятствуют развитию инноваций и способствуют оттоку рабочих мест за границу. Об этом пишет газета Financial Times.

Хотя администрация президента США «твердо убеждена» в необходимости защиты интеллектуальной собственности, она все же поддержит отказ от патентов на вакцины от COVID-19, заявила торговый представитель США Кэтрин Тай.

«Это глобальный кризис в области здравоохранения, и чрезвычайные обстоятельства пандемии COVID-19 требуют чрезвычайных мер», – говорится в заявлении Тай.

Теоретически отказ от патентов позволяет любому фармацевтическому производителю в мире производить точные копии противоковидных вакцин компаний, которые их разработали, не опасаясь при этом судебного преследования за нарушение прав интеллектуальной собственности.

Тай отметила, что США примут «активное участие» в переговорах стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО), в ходе заседания которой была впервые внесена инициатива по отказу от прав интеллектуальной собственности на вакцины и по составлению текста документа об отказе от патентов.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус высоко оценил поддержку администрации Джо Байдена временного отказа от прав интеллектуальной собственности. По его словам, подобный шаг является ярким примером лидерства США в области решения глобальных проблем здравоохранения.

На фоне этой новости акции крупнейших производителей вакцин от коронавируса резко снизились. Котировки Moderna, BioNTech и Novavax на момент закрытия торгов в Нью-Йорке упали на 3-6%.

В октябре прошлого года Индия и ЮАР предложили меру по временной отмене патентных прав на фармацевтическую продукцию для борьбы с пандемией. Эту инициативу поддержали почти 60 стран, более чем 100 членов Конгресса США от демократической партии, а также множество лауреатов Нобелевской премии в области экономики и бывших глав государств. Однако администрация Дональда Трампа решительно выступила против нее. Ее поддержали Великобритания, ЕС и Швейцария.

Кроме того, против такого шага высказались многие представители фармацевтической промышленности, по словам которых основным препятствием для выпуска большого количества вакцин является проблема ограниченности производства, а не патентные права. К тому же временный отказ от интеллектуальных прав на вакцины может привести к передаче новых технологий Китаю и России.

Отказ от патентов не приведет «к спасению жизней» и «не решит реально существующие проблемы, связанные с производством большего количества вакцин», считает исполнительный директор ассоциации PhRMA Стив Убл. Он считает, что решение лишь вызовет ослабление «и без того напряженных цепочек поставок и будет способствовать распространению поддельных вакцин».

Владимир Заболотских

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