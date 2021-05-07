Гинцбург усомнился в объективности при выборе вакцины Moderna лучшим препаратом от COVID-19

Глава Центра Гамалеи назвал «экономико-политическим» решение участников Всемирного конгресса вакцин, признавших вакцину Moderna лучшим препаратом от COVID-19.

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург назвал выбор участников Всемирного конгресса вакцин в США «экономико-политическим решением», пишет РИА «Новости». Накануне вакцина Moderna признана лучшим препаратом от COVID-19. В шорт-лист по этой номинации также вошел российский «Спутник V». Также препарат Moderna победил в номинации «Лучшая новая вакцинная технология/платформа».

Он уточнил, что вакцина компании Moderna сделана на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer. По словам ученого, отдавать победу последней «совсем было неприлично», потому что «количество смертей на 100 тыс. прививок там в 25 раз больше, чем у AstraZeneca, от которой уже отказались власти многих стран».

«Могу сказать, что совершенно непонятно, по каким параметрам все это оценивалось, если учитывать высокую смертность от РНК-содержащих вакцин и от [препарата] AstraZeneca, которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо меньше, чем у РНК-содержащих вакцин. Странное такое решение, на чем оно основывалось, на каких конкретно объективных показателях, мне, во всяком случае, неясно», — заявил Гинцбург (цитата по ТАСС).

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

pharmvestnik