Продажи фармацевтического отделения Roche упали на 9% в I квартале

Продажи фармацевтического подразделения швейцарской Roche снизились на 9% в I квартале 2021 года по сравнению с первыми тремя месяцами предыдущего года. В то же время продажи диагностического подразделения Roche выросли на 55%, основной вклад в его рост внесли тесты на COVID-19.

Продажи фармацевтического отделения швейцарской Roche в I квартале 2021 года снизились на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, указывается на сайте компании. Доходы от этого направления составили 10,6 млрд франков (11,6 млрд долл.). В то же время продажи диагностических средств компании за тот же период выросли на 55%. Это подразделение принесло Roche 4,3 млрд франков (4,7 млрд долл.), а основной вклад в его рост внесли тесты на COVID-19.

Благодаря продажам диагностического подразделения, компания смогла выровнять общие продажи за I квартал, отмечает CNBC. Они снизились всего на 1% — с 15,1 млрд франков в прошлом году до 14,9 млрд франков (16,3 млрд долл.).

В середине 2020 года исполнительный директор Roche Северин Шван утверждал, что системы здравоохранения успешно справляются с пандемией и прогнозировал, что доходы от лекарственных средств вскоре нормализуются. Но из-за роста заболеваемости COVID-19 компании пришлось поменять свои прогнозы.

«Пандемия продолжала оказывать негативное влияние на продажи подразделения в целом, особенно на лекарственные препараты, для введения которых нужны регулярные посещения пациентами больниц и медицинское обслуживание», — прокомментировал эти результаты Шван.

Среди лекарственных средств, наиболее пострадавших от пандемии, оказался самый продаваемый препарат компании «Окревус» от рассеянного склероза. Рост его продаж замедлился до 16%, по сравнению с 24% в прошлом году, до 1,2 млрд франков (примерно 1,3 млрд долл.)

Также хорошие результаты показал «Актемра» от ревматоидного артрита, который был перепрофилирован для лечения пневмонии от COVID-19. Выручка от продаж препарата выросла на 22% до 779 млн франков (850 млн долл.). Также 116 млн франков (126 млн долл.) принесла комбинация антител против COVID-19, который был создан Roche в сотрудничестве с Regeneron.

Николай Соколов

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