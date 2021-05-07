«Велфарм» вложит 2,6 млрд рублей в строительство фармзавода в Казахстане

Российская компания «Велфарм» инвестирует 2,6 млрд рублей в строительство фармацевтического завода в Петропавловске (Казахстан). Об этом на своей странице в Facebook рассказал аким (глава исполнительного органа власти) Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Российская компания «Велфарм» инвестирует 2,6 млрд рублей в строительство фармацевтического завода в Петропавловске (Казахстан). Об этом на своей странице в Facebook рассказал аким (глава исполнительного органа власти) Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

«Еще одно предприятие появится на карте области. Сегодня окончательно договорились с российскими инвесторами – учредителями компании «Велфарм» (Москва) – о строительстве фармацевтического завода в Петропавловске. Переговоры длились последние полгода. Фармзавод будет выпускать лекарственные препараты с полным циклом производства. Сейчас ведется работа по расширению видов деятельности специальной экономической зоны Qyzyljar, куда будет включен фармпроект. Государство подведет всю инфраструктуру. Инвесторы готовы вложить 15 млрд тенге [около 2,6 млрд рублей по актуальному курсу. – Vademecum] в реализацию данного проекта», – написал Аксакалов.

Он также добавил, что на заводе будет создано 200 постоянных рабочих мест и благодаря проекту «экономика получит новый виток развития, а область будет обеспечена медицинскими препаратами местного производства».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Велфарм», специализирующееся на производстве препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, зарегистрировано в Москве в 2009 году и на 100% принадлежит Людмиле Щербаковой (на 70% напрямую и еще на 30% – через ООО «Брайт Вэй»). Выручка компании в 2020 году составила 4,9 млрд рублей, чистая прибыль – 255,6 млн рублей. В настоящее время «Велфарм» владеет 31 товарным знаком на лексредства. К ним относятся, например, Адолен, Тамзелин, Витридинол и другие. Некоторые из этих препаратов входят в России в перечень ЖНВЛП.

Компания «Брайт Вэй» зарегистрирована в Москве в 2016 году, ею полностью владеет Людмила Щербакова. Компания занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. В 2020 году организация выручила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 2,6 млн рублей.

В 2018 году «Брайт Вэй Индастриз», также принадлежащая Людмиле Щербаковой, заявила о намерении инвестировать 1,9 млрд рублей в строительство фармацевтического завода в Зеленограде на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Тогда сообщалось, что площадь завода составит около 30 тысяч кв. м и что там будут производить 55 наименований препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта, нарушений обмена веществ, сердечно-сосудистой, костно-мышечной, нервной и дыхательной систем.

Строительство завода должно было начаться в июне 2020 года – об этом говорил в том же месяце заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, возведение объекта подорожало до 2,8 млрд рублей, а планируемая мощность производства увеличилась до 78 наименований препаратов. Разрешение на строительство действительно до 17 сентября 2023 года, отмечали в Комплексе градостроительной политики Москвы в сентябре 2020 года.