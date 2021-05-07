MSD потеряла $170 млн из-за отказа от разработки иммуномодулятора MK-7110

Американская Merck&Co, известная за пределами США и Канады как MSD, списала $170 млн в связи c отказом от дальнейшей разработки одного из своих экспериментальных препаратов от COVID-19 – иммуномодулятора MK-7110, следует из отчетности компании за первый квартал 2021 года. MSD купила разработчика MK-7110 в конце 2020 года на поздней стадии КИ, но выяснилось, что одобрение препарата FDA могло затянуться до 2022 года. Американская Merck&Co, известная за пределами США и Канады как MSD, списала $170 млн в связи c отказом от дальнейшей разработки одного из своих экспериментальных препаратов от COVID-19 – иммуномодулятора MK-7110, следует из отчетности компании за первый квартал 2021 года. MSD купила разработчика MK-7110 в конце 2020 года на поздней стадии КИ, но выяснилось, что одобрение препарата FDA могло затянуться до 2022 года.

MSD в конце ноября 2020 года приобрела за $425 млн биофармацевтическую компанию OncoImmune, разработчика препарата MK-7110 от новой коронавирусной инфекции. На тот момент OncoImmune представила промежуточные результаты III фазы исследования. Они показали, что вероятность клинического улучшения у больных с умеренным и тяжелым течением COVID-19, получивших MK-7110, на 60% выше по сравнению с получившими плацебо. Риск смерти или развития дыхательной недостаточности оказался ниже на 50%.

В декабре того же года MSD заключила с США сделку на $356 млн на поставку 100 тысяч доз MK-7110 к концу июня 2021 года.

После сделки FDA сообщило фармкомпании, что помимо исследования, проведенного OncoImmune, потребуются дополнительные данные для получения разрешения на использование препарата в экстренных ситуациях на территории США. Это означало, что препарат не сможет быть поставлен ранее первой половины 2022 года.

В середине апреля 2021 года MSD объявила, что отказывается от данной разработки.

Теперь все усилия компании сосредоточены на разработке другого препарата от COVID-19 – MK-4482 (molnupiravir), разрабатываемого совместно с Ridgeback Biotherapeutics, специализирующейся на разработке средств для диагностики и лечения орфанных и инфекционных заболеваний. В настоящее время проводится III фаза КИ препарата.

В конце апреля MSD заключила с пятью индийскими фармацевтическими компаниями неэксклюзивные добровольные лицензионные соглашения на производство и продажу препарата MK-4482.