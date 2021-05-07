В Федерации фармпроизводителей обеспокоены перспективой отказа от патентной защиты вакцин против COVID-19

Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) выразила беспокойство в связи с поддержкой администрацией США инициативы по отказу от патентов на вакцины против новой коронавирусной инфекции. По мнению IFPMA, такое решение приведет к сбою в производстве и отвлечет от реальных проблем по распространению вакцин. О том, что США поддержали отказ от патентов, 5 мая рассказала торговый представитель страны Кэтрин Тай. По ее словам, это позволит большему количеству компаний производить жизненно важные вакцины. Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) выразила беспокойство в связи с поддержкой администрацией США инициативы по отказу от патентов на вакцины против новой коронавирусной инфекции. По мнению IFPMA, такое решение приведет к сбою в производстве и отвлечет от реальных проблем по распространению вакцин. О том, что США поддержали отказ от патентов, 5 мая рассказала торговый представитель страны Кэтрин Тай. По ее словам, это позволит большему количеству компаний производить жизненно важные вакцины.

«Как мы неоднократно заявляли, отказ от патентов – это простой, но неправильный ответ на сложную проблему. Такой шаг в отношении вакцин против COVID-19 не приведет к увеличению производства и не предоставит практических решений, необходимых для борьбы с этим глобальным кризисом в области здравоохранения. Напротив, это может привести к сбою, отвлекая при этом от решения реальных проблем увеличения производства и распространения вакцин против COVID-19 во всем мире, а именно устранения торговых барьеров, устранения узких мест в цепочках поставок и нехватки сырья и ингредиентов», – отметили в IFPMA.

По мнению федерации, промышленный сектор не откажется от своих обязательств по обеспечению стран безопасными и качественными вакцинами. Компании будут делать все возможное для наращивания мощности производства вакцин, «пока все не будут в безопасности».

«Единственный способ обеспечить быстрое расширение масштабов вакцинации и справедливый доступ к вакцинам для всех нуждающихся – это прагматичный и конструктивный диалог с частным сектором», – резюмировали в IFPMA.

Генеральный директор компании Pharmaceutical Research and Manufacturers of America Стивен Убл отметил, что решение США «посеет путаницу между государственными и частными партнерами, еще больше ослабит и без того напряженные цепочки поставок и будет способствовать распространению поддельных вакцин». Исполнительный директор торговой группы Организации биотехнологических инноваций Мишель Макмерри-Хит убеждена, что это решение подорвет стимулы для разработки вакцин и борьбы с будущими пандемиями.

Торговый представитель США Кэтрин Тай объявила позицию правительства 5 мая на фоне информации от Всемирной торговой организации (ВТО) о возможном временном отказе от патентов, для того чтобы позволить большему количеству компаний производить жизненно важные вакцины.

«Администрация твердо верит в защиту интеллектуальной собственности, но для того чтобы положить конец этой пандемии, она поддерживает отказ от этой защиты для вакцин против COVID-19», – отметила Кэтрин Тай в своем заявлении. При этом она предупредила, что все участники рынка должны достичь «глобального консенсуса», чтобы прийти к подобной системе. Тай заверила, что решение не окажет влияния на глобальные поставки вакцин против коронавирусной инфекции.

С предложением о временном отказе от защиты интеллектуальной собственности в отношении вакцин против COVID-19 в конце 2020 года выступили Индия и ЮАР. В мае 2021 года этот вопрос был рассмотрен генеральным советом ВТО. Более 100 стран выступили в поддержку данного предложения, а в США группа из 110 членов Конгресса в апреле направила президенту Джо Байдену письмо, в котором призвала его поддержать отказ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что подобные отказы являются частью инструментария ВТО. По его мнению, нет лучшего времени для их использования, чем во время пандемии, которая случается раз в столетие. Он также заявлял, что обязательство США – «поддержать отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины», что будет «являться убедительным примером американского лидерства в решении глобальных проблем здравоохранения».

В конце апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому производители смогут выпускать лекарства без согласия патентообладателя в целях охраны жизни и здоровья граждан, а не только в интересах обороны и безопасности, как сейчас. Изменения были внесены в ст. 1360 Гражданского кодекса РФ. Авторы инициативы отмечали, что изменения позволят оперативно восполнять отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарств или медизделий.

В январе 2021 года «Фармасинтез» получил возможность производить и продавать Ремдеформ (ремдесивир) в течение 2021 года без согласия американской фармкомпании Gilead Sciences, которая обладает патентом на оригинальный препарат. Такое решение приняли в целях обеспечения населения лекарством против коронавирусной инфекции. В Gilead Sciences тогда отмечали, что это было избыточно, поскольку цена на оригинальный препарат Веклури позволяла сократить расходы на борьбу с COVID-19 в России. В компании также сообщили, что «разочарованы случившимся».