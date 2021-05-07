«Ромир» зафиксировал существенное снижение трат на медицинские товары

«Ромир» зафиксировал существенное снижение доли затрат российских домохозяйств на медицинские товары против предыдущего квартала и прошлого года. Это связано с уменьшением спроса на антисептические лекарственные средства, средства для носа и поддержания иммунитета, лекарства от простуды и гриппа, считают исследователи.

Исследовательский холдинг «Ромир» разработал методику расчета статистического индекса фармацевтического рынка – «индекса аптечки». Он демонстрирует динамику доли затрат на медицинские товары, говорится в сообщении.

Доля трат на медицинские товары в I квартале 2021 года составила 3,6%, что на 9,6% ниже, чем в предыдущем квартале, и на 19,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Источник: Romir Scan Panel

«Существенное снижение индекса против предыдущего квартала и прошлого года обусловлено уменьшением спроса на антисептические лекарственные средства, средства для носа и поддержания иммунитета, лекарства от простуды и гриппа. Кроме того, значительный вклад в динамику против прошлого года вносит сравнение марта 2020 и 2021 годов: в прошлом году наблюдался значительный рост расходов, связанный с пандемией COVID-19», — комментирует результаты исследования директор по работе с клиентами «Ромир» Ксения Пайзанская.

Методология

Для подготовки «индекса аптечки» рассчитываются совокупные расходы покупателей на квартальной основе, совокупные расходы покупателей на перечень медицинских товаров, а затем доля расходов на медицинские товары среди совокупных расходов. Индекс включает в себя товары из следующих макрокатегорий:

Бахилы;

Бинт;

Контейнер для анализов;

Лейкопластырь;

Лекарственные средства;

Лекарственные травы/фиточаи/фитосборы;

Марля/Марлевые салфетки;

Маска медицинская;

Ортопедические товары;

Очки, линзы, сопутствующие товары и аксессуары;

Пипетка;

Термометры/Градусники;

Тест на беременность;

Шприц.

Как говорится в сообщении «Ромира», основой для расчета являются данные о совершенных покупках, которые поступают от скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel*. То есть, каждый чек анализируется системой, а индекс демонстрирует долю трат на медицинские товары в онлайн-режиме.

*Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

** Выбранные товары обладают максимальной пенетрацией в своих категориях

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