«Ромир» зафиксировал существенное снижение трат на медицинские товары

«Ромир» зафиксировал существенное снижение доли затрат российских домохозяйств на медицинские товары против предыдущего квартала и прошлого года. Это связано с уменьшением спроса на антисептические лекарственные средства, средства для носа и поддержания иммунитета, лекарства от простуды и гриппа, считают исследователи.
Исследовательский холдинг «Ромир» разработал методику расчета статистического индекса фармацевтического рынка – «индекса аптечки». Он демонстрирует динамику доли затрат на медицинские товары, говорится в сообщении.
Доля трат на медицинские товары в I квартале 2021 года составила 3,6%, что на 9,6% ниже, чем в предыдущем квартале, и на 19,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
Источник: Romir Scan Panel
«Существенное снижение индекса против предыдущего квартала и прошлого года обусловлено уменьшением спроса на антисептические лекарственные средства, средства для носа и поддержания иммунитета, лекарства от простуды и гриппа. Кроме того, значительный вклад в динамику против прошлого года вносит сравнение марта 2020 и 2021 годов: в прошлом году наблюдался значительный рост расходов, связанный с пандемией COVID-19», — комментирует результаты исследования директор по работе с клиентами «Ромир» Ксения Пайзанская.
Методология
Для подготовки «индекса аптечки» рассчитываются совокупные расходы покупателей на квартальной основе, совокупные расходы покупателей на перечень медицинских товаров, а затем доля расходов на медицинские товары среди совокупных расходов. Индекс включает в себя товары из следующих макрокатегорий:
- Бахилы;
- Бинт;
- Контейнер для анализов;
- Лейкопластырь;
- Лекарственные средства;
- Лекарственные травы/фиточаи/фитосборы;
- Марля/Марлевые салфетки;
- Маска медицинская;
- Ортопедические товары;
- Очки, линзы, сопутствующие товары и аксессуары;
- Пипетка;
- Термометры/Градусники;
- Тест на беременность;
- Шприц.
Как говорится в сообщении «Ромира», основой для расчета являются данные о совершенных покупках, которые поступают от скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel*. То есть, каждый чек анализируется системой, а индекс демонстрирует долю трат на медицинские товары в онлайн-режиме.
*Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.
** Выбранные товары обладают максимальной пенетрацией в своих категориях