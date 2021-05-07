Вакцина Moderna оказалась эффективна на 96% среди подростков

Фармацевтическая компания Moderna объявила о финансовых результатах за I квартал 2021 года. Общая выручка производителя за три месяца составила 1,9 млрд долл. по сравнению с 8 млн долл. за аналогичный период 2020 года. Столь высокий рост доходов обусловлен коммерческими продажами 102 млн доз вакцины от COVID-19, которая принесла компании 1,7 млрд долл. за три месяца с начала 2021 года. Чистая прибыль Moderna достигла показателя в 1,2 млрд долл.

Кроме того, компания скорректировала прогнозы продаж своей вакцины на конец 2021 года, повысив ожидаемую прибыль на 4,3%. Производитель надеется получить до 19,2 млрд долларов с реализации препарата. Компания сообщила также, что поставит около 200—250 млн доз во II квартале 2021 года.

В отчете говорится, что вакцина от COVID-19 mRNA-1273 эффективна на 96% для детей в возрасте от 12 до 17 лет, согласно испытаниям с участием более 3000 человек. Помимо этого, компания опубликовала предварительные результаты исследования, согласно которым дополнительная, третья доза mRNA-1273 оказалась способна вызвать иммунный ответ против южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса.

Ранее на этой неделе фармацевтический производитель-конкурент Pfizer тоже повысил свои годовые прогнозы относительно продаж своей вакцины от COVID-19 BNT162b, разработанной совместно с немецкой компанией BioNTech, до 26 млрд долларов.

Однако акции Moderna и других мировых производителей вакцин упали более чем на 6% во время торгов до открытия биржевой сессии из-за решения администрации президента США Джо Байдена поддержать отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19. Несмотря на то что данный шаг был направлен на обеспечение вакцинами развивающихся стран, он потенциально может сказаться на продажах компаний.

Генеральный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что компания заключит с другими странами в 2022 году больше сделок о поставках вакцин, чем в 2020 году. Компания уже подписала соглашения о предварительных закупках с Израилем и Швейцарией на 2022 год. Более того, в рамках недавно заключенного соглашения с программой COVAX компания обязалась предоставить глобальной инициативе по справедливому распределению вакцин до 466 млн доз в 2022 году.

Владимир Заболотских

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