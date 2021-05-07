Правительство поддержит экспортеров лекарств и медизделий

Компании, экспортирующие лекарства и медизделия, получат доступ к субсидиям на сертификацию продукции для внешних рынков. Компенсации составят до 80% от затрат на регистрацию за рубежом.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление № 687 «О государственной поддержке организаций на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции, в том числе продукции фармацевтической и медицинской промышленности, на внешних рынках». Об этом сообщается на портале кабмина.

Мера поддержки предоставляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Компенсации составят до 80% от затрат на регистрацию продукции за рубежом. Максимальный объем возмещения для производителей лекарств – 500 млн руб. за сертификацию одного продукта. Для остальных производителей – 50 млн руб.

Получатель субсидии обязуется экспортировать зарегистрированный продукт на сумму, не менее чем в 10 раз превышающую размер господдержки. В случае с лекарствами это необходимо сделать в течение пяти лет после того, как получены все необходимые разрешения, в случае с медизделиями – в течение трех лет.

В 2021 году на эту меру поддержки в бюджете предусмотрено 540 млн руб. На 2022 и 2023 годы – 2,47 млрд и 4,32 млрд соответственно.

«Принятое решение снизит издержки отечественных фармпроизводителей при выходе на внешние рынки, повысит спрос на российскую высококонкурентную продукцию и простимулирует рост несырьевого экспорта», – сообщается на сайте правительства.

На конференции «Терапия будущего. Трансформация рынка лекарств» первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков говорил, что Минпромторг планирует запустить программу поддержки сертификации клинических испытаний за рубежом препаратов, которые производятся в России.

«Это совершенно новая программа, которую индустрия долго просила», – сообщил он.

Елена Сидорова

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