Германия выступила против отказа от патентов на вакцины Канцлер Германии заявила, что не согласна принять предложение администрации президента США отказаться от патентных прав на вакцины от COVID-19. По ее словам, проблема с ограниченностью поставок не будет решена отменой прав интеллектуальной собственности. Председатель Еврокомиссии сообщила лишь о своей готовности обсудить идею, в то же время Россия и Китай одобрили инициативу американских властей. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против решения администрации президента США Джо Байдена отказаться от патентных прав на вакцины от COVID-19. Она заявила, что данное предложение серьезно скажется на их производстве и вряд ли получит широкую международную поддержку для претворения идеи в реальность. Об этом пишет газета Financial Times. Меркель повторила слова представителей фармацевтических компаний о том, что ограничивающими факторами в поставках вакцин являются недостаточные производственные мощности и высокие стандарты, предъявляемые к качеству такого рода продукции, а не патентные права. «Защита интеллектуальной собственности является источником инноваций, так должно оставаться и впредь», – добавила она. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech, которая совместно с американским производителем Pfizer разработала мРНК-вакцину от COVID-19, также выразила несогласие с идеей об отказе от прав интеллектуальной собственности, предупредив о существующих рисках для новых производителей мРНК-вакцин, не имеющих опыта работы с такой технологией. Гендиректор Moderna Стефан Банкель во время саммита US Pharma and Biotech подчеркнул, что «вакцины не падают с неба». Для их производства необходимо обучение сотрудников, поскольку индустрии мРНК как таковой нет. По словам главного партнера венчурной компании MIG Маттиаса Кромейера, одного из первых инвесторов BioNTech, отказ от патентных прав будет препятствовать будущим инвестициям в этот сектор, а это приведет к «краху целой отрасли». Отказ от патентов позволит любому фармацевтическому производителю в мире производить копии вакцин без опасений о начале судебных разбирательств за нарушение прав интеллектуальной собственности. Об этом накануне объявила главный торговый представитель США Кэтрин Тай. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прохладно встретила предложение администрации Джо Байдена, заявив о готовности ЕС обсудить его. Идея США получила более позитивный отклик от Владимира Путина, сообщившего, что Россия поддерживает этот шаг. Он сказал, что снятие патентной защиты соответствует правилам ВТО, предусматривающим такие шаги при ЧС, отметив, что пандемия – это и есть чрезвычайная ситуация. Министерство иностранных дел Китая высказалось за «проведение активных и конструктивных дискуссий со всеми сторонами в рамках ВТО в целях достижения эффективного и справедливого соглашения». Президент Франции Эммануэль Макрон также оказался не против переговоров об отказе от прав интеллектуальной собственности, но добавил, что основная проблема заключается «не в ценах или патентах». «Вы можете передать интеллектуальную собственность фармацевтическим компаниям в Африке, но у них нет платформы для производства мРНК-вакцин», – подчеркнул глава Франции. США, Германия и другие страны обсудят патентные права на вакцины в ближайшие недели в рамках заседания Всемирной торговой организации. Официальные лица и дипломаты в Брюсселе предупредили, что такие обсуждения займут месяцы и, скорее всего, приведут только к частичному отказу от патентов, поскольку маловероятно, что ЕС и США согласятся поделиться своей технологией с Китаем или Россией. Владимир Заболотских

