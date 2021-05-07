Минздрав исключил гидроксихлорохин из новой схемы лечения COVID-19

Минздрав обновил временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Из списка возможных к назначению лекарственных препаратов исключен гидроксихлорохин. При этом в новой версии схемы лечения COVID-19 появились вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Минздрав России утвердил новую – 11-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Из списка возможных к назначению лекарственных препаратов для лечения COVID-19 исключен гидроксихлорохин.
Для противовирусной терапии следует использовать четыре препарата: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир и интерферон-альфа. Ремдесевир по-прежнему разрешен только для применения только в условиях стационара.
До подтверждения диагноза COVID-19 по-прежнему рекомендованы препараты для лечения сезонных ОРВИ: индукторы интерферона, противовирусные препараты с широким сектором действия и интраназальные формы интерферона-альфа.
Впервые в методических рекомендациях Минздрава упоминается возможность лечения COVID-19 моноклональными антителами против S-белка коронавируса. Они блокируют взаимодействие вируса с рецептором, что снижает инфицирование и последующую репликацию вируса. Минздрав уточняет, что в таком качестве используются бамланивимаб, а также комбинация бамланивимаба с этесевимабом. Препараты не зарегистрированы в России. Однако ранее регулятор выдал разрешение на обращение в условиях пандемии препарату бамланивимаб компании Eli Lilly, писал «ФВ».
Для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций.
В 11-й версии рекомендаций пополнился список вакцин для профилактики коронавирусной инфекции. В текущей версии документа в него включены вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Для проведения вакцинации против COVID-19 не требуется исследование наличия антител к новому коронавирусу. Однако лица, имеющие положительные результаты исследования антител M и G к коронавирусу, не прививаются, указано в документе.
Таблица: Схемы лечения COVID-19 амбулаторных больных
|Легкие формы
|Схема 1 (приоритетная): фавипиравир + ИФН-альфа интраназальные формы + парацетамол
|Схема 2: умифеновир + ИФН-альфа интраназальные формы + парацетамол
|Среднетяжелые формы
|Схема 1: фавипиравир + ИФН-альфа интраназальные формы + парацетамол
|+ривароксабан или апиксабан (при наличии факторов риска тромбообразования)