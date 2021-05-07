Минздрав исключил гидроксихлорохин из новой схемы лечения COVID-19

Минздрав России утвердил новую – 11-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Из списка возможных к назначению лекарственных препаратов для лечения COVID-19 исключен гидроксихлорохин.

Для противовирусной терапии следует использовать четыре препарата: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир и интерферон-альфа. Ремдесевир по-прежнему разрешен только для применения только в условиях стационара.

До подтверждения диагноза COVID-19 по-прежнему рекомендованы препараты для лечения сезонных ОРВИ: индукторы интерферона, противовирусные препараты с широким сектором действия и интраназальные формы интерферона-альфа.

Впервые в методических рекомендациях Минздрава упоминается возможность лечения COVID-19 моноклональными антителами против S-белка коронавируса. Они блокируют взаимодействие вируса с рецептором, что снижает инфицирование и последующую репликацию вируса. Минздрав уточняет, что в таком качестве используются бамланивимаб, а также комбинация бамланивимаба с этесевимабом. Препараты не зарегистрированы в России. Однако ранее регулятор выдал разрешение на обращение в условиях пандемии препарату бамланивимаб компании Eli Lilly, писал «ФВ».

Для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций.

В 11-й версии рекомендаций пополнился список вакцин для профилактики коронавирусной инфекции. В текущей версии документа в него включены вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Для проведения вакцинации против COVID-19 не требуется исследование наличия антител к новому коронавирусу. Однако лица, имеющие положительные результаты исследования антител M и G к коронавирусу, не прививаются, указано в документе.

Таблица: Схемы лечения COVID-19 амбулаторных больных