«Здравсити» вошел в TOP3 рейтинга Go Mobile по итогам 2020 года

По итогам 2020 года онлайн-сервис заказа и доставки лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья «Здравсити» вошел в TOP3 итогового рейтинга онлайн-аптек Go ePharma. Рейтинг подготовлен на основе ежегодного исследования «Как аптеки выходят в Digital» – совместного проекта digital-агентства Go Mobile, специализирующегося на мобильном маркетинге, холдинга Mail.ru Group и мультиплатформенной системы аналитики myTracker. Эксперты учитывали количество установок мобильного приложения и активной аудитории, функциональные возможности сайта и приложения, выбор каналов продвижения и оптимизации сайта. К участию были представлены 22 претендента. «Здравсити» набрал 62 балла из 100 возможных. Проект лидирует в рейтинге по количеству пунктов самовывоза – 15 600 аптек (2020 г.). В категории «Лучший сайт» «Здравсити» занял вторую позицию. Критерии оценки – функциональные возможности сайта: наличие фильтров товара по производителю и стране, поиск лекарств по действующему веществу и симптомам заболевания, сортировка по активному веществу и дозировке товара, возможность поэтапного отслеживания заказа с информированием по e-mail и его отмены. «По итогам 2020 года сегмент e-commerce на фармацевтическом рынке продемонстрировал рост, главным драйвером которого стала пандемия COVID-19, – отметил коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов. – Сделав ставку на проект «Здравсити», мы ежедневно работаем над его совершенствованием, чтобы пользователи могли приобрести сертифицированные товары фармацевтического дистрибьютора ЦВ «Протек» и других прямых поставщиков в кратчайшие сроки. «Здравсити» – единственный федеральный сервис, который предлагает своим клиентам несколько удобных способов получения заказа – бронирование в аптеке, доставку в ближайшую аптеку или курьерскую доставку безрецептурных препаратов и нелекарственных товаров. Его ассортимент пополняется новыми категориями товаров – косметикой, БАД и другими. Приятно, что наши усилия были оценены экспертами». Информация от компании «Здравсити» – онлайн-сервис ЦВ «Протек» для заказа и доставки лекарственных препаратов, а также товаров для красоты и здоровья. Аудитория ресурса – более 9 млн чел. в месяц. «Здравсити» охватывает 80 регионов России, объединив более 16 тыс. аптек-партнеров по итогам 2020 г. Партнеры проекта – компании экосистемы Сбера, Яндекс и Mail.Ru Group. В ассортименте «Здравсити» свыше 28 тыс. наименований лекарственных препаратов, товаров для красоты и здоровья, парфюмерии, декоративной и уходовой косметики. «Здравсити» – единственный федеральный сервис заказа лекарственных средств и товаров для здоровья и красоты, предлагающий все способы получения товара: доставка заказа до аптеки, онлайн-бронирование товаров в наличии аптеки, курьерская доставка.