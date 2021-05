Вакцину «Спутник Лайт» будут производить восемь предприятий «Здравсити» вошел в TOP3 рейтинга Go Mobile по итогам 2020 года » Испорченные вакцины J&J с завода Emergent BioSolutions тормозят вакцинацию на трех континентах В конце марта стало известно, что работники завода Emergent BioSolutions испортили 15 млн доз вакцин J&J, смешав их с компонентами препарата AstraZeneca. В США вакцины с этого предприятия не были одобрены к применению, но они были поставлены за рубеж. Теперь регуляторы в Европе, Канаде и ЮАР вынуждены проверять все дозы вакцин J&J на предмет брака. Испорченные дозы вакцины Johnson & Johnson с американского завода Emergent BioSolutions, которые были отбракованы в США, попали в зарубежные страны, пишет The New York Times. Официальные лица Евросоюза, Канады и ЮАР говорят об отсутствии доказательств того, что в их страны попали испорченные дозы. Но в любом случае они вынуждены проводить дополнительные проверки этих препаратов, что замедляет процесс вакцинации населения. По данным NYT, некоторые дозы с этого завода «без проблем» вводятся в Европе. Но примерно 6–9 млн доз сейчас находятся в подвешенном состоянии в Евросоюзе и ряде других стран. Эти дозы были произведены в конце февраля на той самой линии завода, где были созданы бракованные вакцины. Всего, по данным FDA, завод выпустил 70 млн испорченных доз вакцины. Предназначенные ля США препараты были запрещены к применению. В марте стало известно, что на заводе Emergent BioSolutions в американском Балтиморе испортили 15 млн доз вакцины фармацевтической компании Johnson & Johnson. Рабочие случайно смешали ингредиенты вакцин компаний AstraZeneca и J&J. Вскоре появилась информация о том, что на производстве могли испортить еще больше доз вакцины. FDA полагает, что компания не провела полного расследования этого инцидента, а также указала на проблемы с процедурами дезинфекции, расположением завода, использованием сырья и компетентностью рабочих. «Нет никаких гарантий, что другие партии не подвергались перекрестному заражению», – говорится в отчете регулятора. NYT пишет, что FDA «находится в тесном контакте с зарубежными коллегами из регулирующих органов» по проблеме вакцин J&J. В настоящее время регулирующие органы обсуждают баланс между необходимостью спасения жизней и риском применения этих бракованных доз. Это может быть оправдано в некоторых странах, пишет издание. В Южной Африке запасы вакцины ограничены, а в Канаде власти решили отложить введение вторых доз вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca для всех групп населения, исключая наиболее уязвимые категории, также из-за нехватки препаратов. Николай Соколов

