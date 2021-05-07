Вакцину «Спутник Лайт» будут производить восемь предприятий

Минздрав разместил в ГРЛС информацию о производителях вакцины «Спутник Лайт», которую министерство зарегистрировало 6 мая. Ее будут производить на восьми предприятиях, при этом на «Лекко» будут задействованы две производственные площадки. Жидкий препарат будет производить «БиоИнтегратор», остальные компании – замороженный.

Вакцину «Спутник Лайт», зарегистрированную 6 мая, смогут производить восемь предприятий в России, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств.

В их числе – компании «Биннофарм», «Генериум», «Р-Фарм», «Биокад», два предприятия «Лекко», ООО «БиоИнтегратор», «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод», Центр им. Гамалеи.

Выпускающий контроль качества будет проводиться в филиале «Медгамал» Центра им. Н.Ф. Гамалеи.

Согласно реестру Минздрава, «Спутник Лайт» может вводиться в гражданский оборот до 1 января 2022 года.

В ГРЛС также отмечается, что срок годности замороженной вакцины 6 месяцев, жидкой – один месяц. Храниться она должна в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18 град. (повторное замораживание не допускается) – замороженный препарат; в защищенном от света месте, при температуре 2–8 град. (не замораживать) – жидкий препарат.

Жидкий препарат будет производить «БиоИнтегратор», остальные компании – замороженный.

О регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», разработанной Центром им. Гамалеи, заявил Владимир Путин 6 мая в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Сообщается, что эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составила 79,4%. Минздрав допустил, что этот препарат можно будет применять для вакцинации уже переболевших COVID-19.

Фото: РФПИ

Елена Сидорова

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