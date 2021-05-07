Правительство распространило механизм товарной интервенции на медицинскую продукцию

Отдельным постановлением правительство внесло изменения в Правила использования материальных ценностей государственного материального резерва для оказания регулирующего воздействия на рынок в форме товарной интервенции, утвержденные в 2013 году.
«Для использования механизма региональные власти должны обратиться в Росрезерв. Он в свою очередь направляет запрос о целесообразности товарной интервенции в профильное министерство (Минпром или Минздрав). После получения положительного ответа стартует подготовка акта правительства о товарной интервенции», – уточнили в правительстве. Механизм товарной интервенции используется властями для снижения ажиотажного спроса на определенный вид потребительских товаров, а также для недопущения повышения рыночных цен.
Также правительство намерено оказать поддержку компаниям-экспортерам по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Компенсации для них составят до 80% от затрат на регистрацию за рубежом. Максимальный объем возмещения для производителей лекарств составит 500 млн рублей за сертификацию одного продукта, для остальных производителей – 50 млн рублей.
В 2021 году на данную меру поддержки предусмотрено 540 млн рублей, в 2022 году – 2,47 млрд рублей, в 2023 году – 4,32 млрд рублей.
«Получатель субсидии в свою очередь обязуется экспортировать зарегистрированный продукт на сумму, не менее чем в 10 раз превышающую размер господдержки. В случае с медикаментами это необходимо сделать в течение пяти лет после того, как получены все необходимые разрешения, в случае с медизделиями – в течение трех лет», – отметили в правительстве.
Такое решение, убеждены в правительстве, поможет снизить издержки отечественных фармпроизводителей при выходе на внешние рынки, повысит спрос на российскую продукцию и простимулирует рост несырьевого экспорта.
В феврале 2021 года Российский экспортный центр со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ рассказал, что в 2020 году, несмотря на связанные с пандемией коронавирусной инфекции ограничения, экспорт медицинской техники и инструментов увеличился на 42,2% – с $114,6 млн в 2019 году до $162,9 млн, лекарственных препаратов – на 35%, с $554,5 млн до $749,8 млн.
Одним из крупнейших экспортеров России стала Москва. За первые 11 месяцев 2020 года объем поставок Москвы за рубеж в сегменте медицины и фармацевтики достиг $434 млн, что на 35% больше, чем в 2019 году.
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