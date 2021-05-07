Правительство распространило механизм товарной интервенции на медицинскую продукцию

Правительство РФ 7 мая объявило о расширении государственной поддержки фарммедпрома. Например, механизм товарной интервенции теперь распространен на лекарства и материалы, применяемые в медицинских целях. Это значит, что при резком повышении цен на такие товары в регионах (на 20% и более) можно будет использовать государственные материальные резервы. Ранее такой механизм действовал только для снижения цен на продовольственные и нефтепродукты. Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении поддержки экспортерам лекарств и медизделий – компании получат доступ к субсидиям на сертификацию продукции для внешних рынков. Правительство РФ 7 мая объявило о расширении государственной поддержки фарммедпрома. Например, механизм товарной интервенции теперь распространен на лекарства и материалы, применяемые в медицинских целях. Это значит, что при резком повышении цен на такие товары в регионах (на 20% и более) можно будет использовать государственные материальные резервы. Ранее такой механизм действовал только для снижения цен на продовольственные и нефтепродукты. Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении поддержки экспортерам лекарств и медизделий – компании получат доступ к субсидиям на сертификацию продукции для внешних рынков.

Отдельным постановлением правительство внесло изменения в Правила использования материальных ценностей государственного материального резерва для оказания регулирующего воздействия на рынок в форме товарной интервенции, утвержденные в 2013 году.

«Для использования механизма региональные власти должны обратиться в Росрезерв. Он в свою очередь направляет запрос о целесообразности товарной интервенции в профильное министерство (Минпром или Минздрав). После получения положительного ответа стартует подготовка акта правительства о товарной интервенции», – уточнили в правительстве. Механизм товарной интервенции используется властями для снижения ажиотажного спроса на определенный вид потребительских товаров, а также для недопущения повышения рыночных цен.

Также правительство намерено оказать поддержку компаниям-экспортерам по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Компенсации для них составят до 80% от затрат на регистрацию за рубежом. Максимальный объем возмещения для производителей лекарств составит 500 млн рублей за сертификацию одного продукта, для остальных производителей – 50 млн рублей.

В 2021 году на данную меру поддержки предусмотрено 540 млн рублей, в 2022 году – 2,47 млрд рублей, в 2023 году – 4,32 млрд рублей.

«Получатель субсидии в свою очередь обязуется экспортировать зарегистрированный продукт на сумму, не менее чем в 10 раз превышающую размер господдержки. В случае с медикаментами это необходимо сделать в течение пяти лет после того, как получены все необходимые разрешения, в случае с медизделиями – в течение трех лет», – отметили в правительстве.

Такое решение, убеждены в правительстве, поможет снизить издержки отечественных фармпроизводителей при выходе на внешние рынки, повысит спрос на российскую продукцию и простимулирует рост несырьевого экспорта.

В феврале 2021 года Российский экспортный центр со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ рассказал, что в 2020 году, несмотря на связанные с пандемией коронавирусной инфекции ограничения, экспорт медицинской техники и инструментов увеличился на 42,2% – с $114,6 млн в 2019 году до $162,9 млн, лекарственных препаратов – на 35%, с $554,5 млн до $749,8 млн.

Одним из крупнейших экспортеров России стала Москва. За первые 11 месяцев 2020 года объем поставок Москвы за рубеж в сегменте медицины и фармацевтики достиг $434 млн, что на 35% больше, чем в 2019 году.