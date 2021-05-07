ФАС намерена возбудить дело против производителя косметического средства «Аквасол»

Федеральная антимонопольная служба признала действия компании «Мирролла Лаб» актом недобросовестной конкуренции из-за реализации косметического гигиенического средства «Аквасол». Регулятор намерен возбудить дело об административном правонарушении. Компании грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

«Комиссия ФАС установила, что ООО «Мирролла Лаб» производит и распространяет на территории России косметическое гигиеническое средство «Аквасол». При этом упаковка и наименование продукта схожи с медицинским изделием «Аквалор» производства АО «Нижфарм»», — говорится в сообщении регулятора.

ФАС отмечает, что на упаковке своего товара компания «Мирролла Лаб» использовала цветовые и композиционные решения, аналогичные расположению элементов дизайна медицинского изделия. Также компания использовала похожее на товар АО «Нижфарм» наименование.

«Таким образом, компания «Мирролла Лаб» пытается создать впечатление о принадлежности гигиенического средства к медицинским изделиям, обладающим определенными свойствами и гарантирующим соответствующий лечебный эффект, тем самым увеличивая спрос на товар своего производства и получая преимущества перед иными производителями косметических средств аналогичного назначения, не использующих дизайн и упаковку, сходные с медицинскими товарами», — заключает регулятор.

В марте 2020 года ведомство выдало компании предупреждение прекратить действия с признаками нарушения Закона о защите конкуренции, но производитель «Аквасола» не выполнил требований.

gxpnews