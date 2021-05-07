В Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса

Белоруссия получила собственную вакцину против COVID-19, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», – приводит слова Лукашенко агентство «Белта».

«Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой», – отметил Александр Лукашенко.

1 апреля Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской вакцины в 2021-2023 годах.

gxpnews