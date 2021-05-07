ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от коронавируса Sinopharm

ВОЗ разрешила применять эту вакцину против COVID-19 в экстренных случаях. Препарат от Sinopharm стал шестым, получившим оценку безопасности, эффективности и качества от Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ включила вакцину от коронавируса, которую производит китайская компания Sinopharm, в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19. Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вакцина Sinopharm стала шестым препаратом от коронавируса, которая получила от ВОЗ оценку качества, эффективности и безопасности, подчеркнул он. ВОЗ рекомендовала распространять вакцину Sinopharm по программе COVAX, чтобы разные страны могли получить доступ к этой вакцине от коронавируса.

В конце декабря ВОЗ рекомендовала применять в экстренных случаях вакцину Pfizer/BioNTech. В середине февраля организация одобрила экстренное применение двух версий препарата от коронавируса AstraZeneca, разработанных компанией вместе с Оксфордским университетом.

В начале марта ВОЗ разрешила применять вакцину Johnson & Johnson в экстренных случаях. В конце апреля организация внесла в список препаратов для экстренного использования вакцину от Moderna.

Григорий Дубов

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