Росздравнадзор втрое сократит число форм проверочных листов для контроля за обращением лекарств

Росздравнадзор разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru формы списков контрольных вопросов, используемых регулятором и его территориальными органами при осуществлении надзора в сфере обращения лекарственных средств. Подобный проект документа по контролю за обращением медицинских изделий также проходит обсуждение на портале regulation.gov.ru.

Проект приказа содержит 12 проверочных листов, применяющихся при контроле деятельности по хранению, перевозке, уничтожению лекарств в организациях оптовой и розничной торговли, медицинских организациях, организациях, которые проводят клинические исследования и производят лекарства, а также при инспектировании работы индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.

С принятием этого документа утратит силу приказ Росздравнадзора № 9438 от 9 ноября 2017 г. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 января ‎2018 г., регистрационный № 49781).

Этот документ содержит 39 приложений (образцов проверочных листов). В документе приводятся проверочные листы отдельно для каждого вида аптечных организаций.

Елена Сидорова

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