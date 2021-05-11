Опубликован ТОП200 аптечных сетей России по итогам 2020 года

Совокупная выручка крупнейших аптечных сетей России в 2020 году превысила 1 трлн рублей, подсчитал Аналитический центр Vademecum. Под управлением участников ежегодного рейтинга «ТОП200 аптечных сетей России» находится 38,5 тысячи точек. Детали исследования – в материале Vademecum. Совокупная выручка крупнейших аптечных сетей России в 2020 году превысила 1 трлн рублей, подсчитал Аналитический центр Vademecum. Под управлением участников ежегодного рейтинга «ТОП200 аптечных сетей России» находится 38,5 тысячи точек. Детали исследования – в материале Vademecum.

На ТОП200 аптечных сетей приходится 92% коммерческого рынка страны в денежном выражении, причем 550 млрд рублей выручки показали ТОП10 игроков. Они же контролируют работу 17,7 тысячи точек (46% от общего количества точек, находящихся под управлением участников рейтинга).

Наибольший прирост продаж в выручке показала сеть «Ригла» – 13,4 млрд рублей, а ее совокупная выручка в 2020 году достигла 94,4 млн рублей. Наименее успешным прошлый год стал для сети «Фармаимпекс & Фармакон + Клюква», выручка которой сократилась на 13,1% по сравнению с 2019 годом и составила 17 млрд рублей.

Среди крупнейших по объему продаж маркетинговых партнерств и франчайзинговых объединений на аптечном рынке оказались АСНА (202,5 млрд рублей), «Проаптека» (118,2 млрд рублей) и Медико-фармацевтическое объединение малого бизнеса (92,3 млрд рублей).

Самую значительную среднемесячную выручку на одну точку продемонстрировала сеть «Здоров.ру» (15,8 млн рублей). Наибольшим количеством точек управляет сеть «Имплозия» – 3,3 тысячи, а самый широкий на рынке географический охват у сети «Магнит Аптека» – ее точки присутствуют в 63 регионах.

Наивысший средний чек за год – у московской «Омнифарм» (3,9 тысячи рублей), за ней следуют «Сбер Еаптека» (1,9 тысячи рублей) и «Индустрия здоровья» из Смоленска (998 рублей).

Рейтинг «ТОП200 аптечных сетей» – регулярное исследование Аналитического центра Vademecum. Рейтинг составляется два раза в год в результате анализа отчетности компаний, анкетирования сетевых игроков, опросов участников фармрынка и расчетов аналитиков.

Иллюстрация/Роман Коновалов

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