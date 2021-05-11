Выручка ИСКЧ в 2020 году превысила 1 млрд рублей

Консолидированная выручка Института стволовых клеток человека (ПАО «ИСКЧ») по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год впервые превысила 1 млрд рублей и составила 1,084 млрд. Темп роста по отношению к показателю 2019 года составил 29,7%, основной вклад – треть от общего объема денежного потока – составил доход от генетических исследований центров Genetico. Консолидированная выручка Института стволовых клеток человека (ПАО «ИСКЧ») по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год впервые превысила 1 млрд рублей и составила 1,084 млрд. Темп роста по отношению к показателю 2019 года составил 29,7%, основной вклад – треть от общего объема денежного потока – составил доход от генетических исследований центров Genetico.

Как сообщает компания, в 2020 году ИСКЧ продемонстрировал рост финансовых показателей, несмотря на то что из-за пандемии COVID-19 на несколько месяцев была приостановлена деятельность медцентров, для которых услуги оказывают компании группы ИСКЧ.

Крупнейшие драйверы денежного потока – доходы от услуг генетических исследований Genetico (около 33% от консолидированной выручки), услуг по персональному хранению биоматериалов «Гемабанка» (23%) и выручка от продажи препарата Неоваскулгена для лечения ишемии нижних конечностей атеросклеротического генеза (12,97%).

В августе 2020 года ИСКЧ учредил компанию «Бетувакс», которая ведет разработку, регистрацию и внедрение вакцины против COVID-19. По сообщению ИСКЧ, стартап завершил доклинические исследования и готовит досье для получения разрешения на проведение регистрационных КИ вакцины. В апреле 2021 года компания привлекла 36 млн рублей от Фонда развития венчурного инвестирования города Москвы на разработку этой вакцины.

В декабре 2020 года ИСКЧ инвестировал 47,6 млн рублей в компанию «Развитие БиоТехнологий», разрабатывающую вакцины от COVID-19, гриппа и вируса папилломы человека. Компания планирует внедрять платформу для разработки противовирусных вакцин-кандидатов на основе рекомбинантных белков на наночастицах.

В конце 2020 года основатель ИСКЧ Артур Исаев заявил, что выкупил долю биофонда Российской венчурной компании (РВК) в портфельной компании ИСКЧ – сети лабораторий Genetico – в размере 17,79%. Параметры сделки не раскрываются, но известно, что биофонд инвестировал порядка 180 млн рублей с 2014 года, а сделка была прибыльной для РВК, сообщили в компании.

Фото: zoon.ru

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