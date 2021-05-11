Лидеры стран ЕС не достигли единой позиции по поводу отмены патентов на вакцины от COVID-19

Вопрос об отмене прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавирусной инфекции обсуждался 8 мая 2021 года на саммите Евросоюза в Порту (Португалия). Несмотря на то что это решение ранее поддержали в сотне стран, а также в США и России, главы стран Европы во мнениях разошлись. Вопрос об отмене прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавирусной инфекции обсуждался 8 мая 2021 года на саммите Евросоюза в Порту (Португалия). Несмотря на то что это решение ранее поддержали в сотне стран, а также в США и России, главы стран Европы во мнениях разошлись.

«У нас были дебаты по интеллектуальной собственности на вакцины. Разные мнения прозвучали, но что ясно, это то, что мы решительно поддерживаем любые усилия по производству и поставке вакцин. Однако мы не думаем, что в ближайшем будущем это может стать волшебным решением проблемы»‚ – заявил по итогам саммита глава Евросовета Шарль Мишель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает‚ что вопрос отмены патентов на препараты от COVID-19 – это долгосрочная тема и не стоит спешить с принятием решения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за то‚ чтобы сделать патенты общими. «Речь идет о том, чтобы фирмы в Европе, которые располагают производственными мощностями, могли их использовать. <….> С развитием производственных мощностей мы сможем быстрее доставить вакцины нуждающимся странам»‚ – подчеркнул Моравецкий.

Немецкая фармкомпания BioNTech сообщила о готовности временно отказаться от защиты патентных прав в отношении разработанной совместно с американской Pfizer вакцины. Компания до конца пандемии COVID-19 не будет предпринимать каких-либо юридических шагов против возможных «имитаторов». Правительство Германии выступило против идеи отказа от патентов.

С предложением о временном отказе от защиты интеллектуальной собственности в отношении вакцин против COVID-19 еще в октябре 2020 года выступили Индия и ЮАР. «Мы поддержали всеобщий, безопасный, равноправный и широкий доступ к вакцинам против COVID-19, диагностике и лечению, а также укрепление систем здравоохранения»‚ – говорится в документе‚ размещенном на официальном сайте МИД Индии.

Более ста стран поддержали эту инициативу. США 5 мая 2021 года также высказались в поддержку временного отказа от патентных прав, несмотря на опасения фармпроизводителей.

Президент РФ Владимир Путин 7 мая также поддержал идею, попросив вице-премьера РФ Татьяну Голикову проработать вопрос.