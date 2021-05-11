«У нас были дебаты по интеллектуальной собственности на вакцины. Разные мнения прозвучали, но что ясно, это то, что мы решительно поддерживаем любые усилия по производству и поставке вакцин. Однако мы не думаем, что в ближайшем будущем это может стать волшебным решением проблемы»‚ – заявил по итогам саммита глава Евросовета Шарль Мишель.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает‚ что вопрос отмены патентов на препараты от COVID-19 – это долгосрочная тема и не стоит спешить с принятием решения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за то‚ чтобы сделать патенты общими. «Речь идет о том, чтобы фирмы в Европе, которые располагают производственными мощностями, могли их использовать. <….> С развитием производственных мощностей мы сможем быстрее доставить вакцины нуждающимся странам»‚ – подчеркнул Моравецкий.
Немецкая фармкомпания BioNTech сообщила о готовности временно отказаться от защиты патентных прав в отношении разработанной совместно с американской Pfizer вакцины. Компания до конца пандемии COVID-19 не будет предпринимать каких-либо юридических шагов против возможных «имитаторов». Правительство Германии выступило против идеи отказа от патентов.
С предложением о временном отказе от защиты интеллектуальной собственности в отношении вакцин против COVID-19 еще в октябре 2020 года выступили Индия и ЮАР. «Мы поддержали всеобщий, безопасный, равноправный и широкий доступ к вакцинам против COVID-19, диагностике и лечению, а также укрепление систем здравоохранения»‚ – говорится в документе‚ размещенном на официальном сайте МИД Индии.
Более ста стран поддержали эту инициативу. США 5 мая 2021 года также высказались в поддержку временного отказа от патентных прав, несмотря на опасения фармпроизводителей.
Президент РФ Владимир Путин 7 мая также поддержал идею, попросив вице-премьера РФ Татьяну Голикову проработать вопрос.
Фото: osnmedia.ru