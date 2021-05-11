В Белгородской области с 1 июня прекращается выдача рукописных рецептов

Власти Белгородской области с 1 июня запретили выдачу в медучреждениях региона рукописных рецептов на медикаменты, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замгубернатора области Евгения Мирошникова.

Сервис «Электронный рецепт» внедряют в медучреждениях Белгородской области с 2019 года. На данный момент регион является единственным субъектом РФ, где внедрили платформу электронных рецептов во всех поликлиниках.

«Полностью убрать возможность рукописной выписки любого назначения, закрепить это нормативно с 1 июня этого года. Если у кого-то нет технических средств, то это назначение будет выдаваться в распечатанном виде», — заявил Мирошников.

На первом этапе эксперимента электронные рецепты выписывали по желанию пациентов — в 2020 году в регионе выписали более 1 млн рецептов, 25% из них — электронных. В феврале 2021 года у жителей региона с хроническими заболеваниями также появилась возможность продлевать электронный рецепт дистанционно, в апреле подобная услуга стала доступна во всех районах и городских округах Белгородской области.

gxpnews