Ginkgo Bioworks планирует привлечь до $2,5 млрд с помощью SPAC

Биотехнологическая американская компания Ginkgo Bioworks объявила о предстоящей сделке по привлечению финансирования путем слияния со специально созданной публичной компанией (Special-purpose acquisition company; SPAC) Soaring Eagle, сообщает FirstWord Pharma.

Ожидается, что соглашение принесет Ginkgo до $2,5 млрд, что повысит оценку стоимости компании до $15 млрд. Согласно планам руководства компании, сделка будет закрыта в III квартале 2021 года.

Генеральный директор Gingko Bioworks Джейсон Келли отмечает, что «от мРНК-вакцин до борьбы с изменением климата очевидна необходимость работать с запрограммированными клетками».

Ginkgo Bioworks — биотехнологическая компания из США, основанная в 2008 году учеными из Массачусетского технологического института. Компания специализируется на генной инженерии и производстве бактерий для промышленного применения. По состоянию на 2019 год он оценивалась в $4,2 млрд.

gxpnews