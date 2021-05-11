ВОЗ одобрила применение вакцины Sinopharm в экстренных ситуациях

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдала разрешение на применение антиковидной вакцины Sinopharm в экстренных ситуациях, сообщает «Би-би-си». Это первая вакцина, разработанная не на Западе, которая одобрена ВОЗ.

Дозы препарата уже получили миллионы людей в Китае и других странах. Ранее ВОЗ одобрила вакцины производства Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Moderna. Однако регуляторы ряда стран Африки, Латинской Америки и Азии уже зарегистрировали китайский препарат.

7 мая ВОЗ заявила, что «безопасность, эффективность и качество» вакцины Sinopharm, разработанной Пекинским институтом биологических продуктов, подтверждена испытаниями. Организация рекомендовала прививать ей лиц в возрасте 18 лет и старше. В ближайшие дни ожидается решение по другой китайской вакцине, разработанной Sinovac, в то время как российская вакцина Sputnik находится на стадии оценки.

Решение по препарату Sinopharm было принято технической консультативной группой ВОЗ, которая собиралась 26 апреля для рассмотрения последних клинических данных и информации о производстве, отмечает агентство.

«Простые требования к хранению делают вакцину крайне удобной для применения в условиях ограниченных ресурсов», — говорится в заявлении ВОЗ.

Председатель группы SAGE Алехандро Кравиато добавил, что «данные, которыми располагают эксперты для возрастной группы старше 60 лет «все еще очень скудны». При этом он добавил, что нет оснований полагать, что вакцина будет вести себя иначе в случае ее введения пожилым людям.

gxpnews