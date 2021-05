«Р-Фарм» направила в регионы 25 тысяч упаковок «Артлегии» в рамках безвозмездной помощи ВОЗ одобрила применение вакцины Sinopharm в экстренных ситуациях » Порча вакцин J&J на заводе в Балтиморе тормозит вакцинацию на трех континентах Проблемы с контролем качества на заводе Emergent BioSolutions в Балтиморе, производящем вакцину против COVID-19 Johnson&Johnson, вынудили представителей здравоохранения на трех континентах приостановить распределение миллионов доз препарата J&J, сообщает The New York Times. Дозы вакцины, сделанные на заводе, были забракованы Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Но миллионы доз уже были отправлены за границу, в том числе в Канаду, Европейский Союз и ЮАР. Регуляторы различных стран в настоящее время работают над тем, чтобы выявить опасные для потребителей партии препарата. По данным газеты, 6–9 млн доз сейчас находятся в «подвешенном состоянии» в Евросоюзе и ряде других стран. Эти дозы были произведены в конце февраля на той самой линии завода, где были созданы бракованные вакцины. Всего, по данным FDA, завод выпустил 70 млн испорченных доз. Ранее стало известно, что рабочие завода в Балтиморе случайно заразили партию вакцины Johnson&Johnson вирусом, который использовался для производства вакцины AstraZeneca. Обе вакцины производились на одном предприятии. Из-за ошибки пришлось утилизировать около 15 миллионов доз вакцины Johnson&Johnson после того, как испытания показали, что партия не соответствовала нормам очистки. Инспекторы обнаружили, что одной из вероятных причин заражения является то, что некоторые сотрудники не приняли душ и не переоделись при перемещении между производственными зонами, предназначенными для выпуска AstraZeneca и Johnson&Johnson. В комментарии для The New York Times пресс-секретарь FDA заявила, что агентство «находится в тесном контакте с зарубежными коллегами из регулирующих органов по этому вопросу». gxpnews