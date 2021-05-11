«Р-Фарм» направила в регионы 25 тысяч упаковок «Артлегии» в рамках безвозмездной помощи

Компания «Р-Фарм» в рамках благотворительной помощи направляет в регионы препараты ингибитор ИЛ-6 олокизумаба («Артлегиа») для лечения среднетяжелых форм COVID-19, сообщает «Газета.ру». В апреле и мае 38 субъектов РФ приняли 25 тыс. упаковок препарата.

Общая стоимость отгруженной в рамках благотворительности продукции составила свыше 1 млрд руб.

Ранее Минздрав России утвердил новую, 11 версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных и клинической практики. В новую версию рекомендаций вошли изменения и уточнения в разделы по этиотропному и патогенетическому лечению пациентов. Для находящихся на стационарном лечении рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Кроме того, из списка возможных к назначению лекарственных препаратов для лечения COVID-19 исключен гидроксихлорохин.

«Методические рекомендации – это важный инструмент, позволяющий информировать врачебное сообщество о наиболее оптимальных на настоящий момент методиках терапии сложных заболеваний. Новая редакция документа соответствует последним проведенным исследованиям и включает препараты, показавшие результат в реальной клинической практике. Важно отметить, что в списке находятся препараты, которые помогали пациентам с самого начала пандемии, их включение в рекомендации остается неизменным», — заявил д.м.н., старший научный сотрудник НИЛ ревматологии НМИЦ имени Алмазова Алексей Маслянский.

«Артлегиа» (олокизумаб) является первым оригинальным отечественным биотехнологическим препаратом для терапии РА, а также первым в мире разрешенным для коммерческого применения в этом сегменте моноклональным антителом, ингибирующим интерлейкин-6 (ИЛ-6). Особенностью механизма действия «Артлегиа» является блокирование непосредственно ИЛ-6, а не его рецептора, что не провоцирует увеличения концентрации этого цитокина в крови. Для российского рынка «Артлегиа» производится на площадке фармацевтического завода «Р-Фарм» в Ярославле. В конце 2020 года препарат был впервые зарегистрирован за рубежом — в Азербайджане. В настоящий момент «Р-Фарм» занимается подготовкой к процессу регистрации препарата в иных регионах мира, в том числе таких, как США и ЕС.

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