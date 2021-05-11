Pfizer и BioNTech намерены получить полное одобрение антиковидной вакцины в США

Американская Pfizer и немецкая BioNTech инициировали процесс подачи заявки на полное одобрение своей антиковидной вакцины в США, пишет Reuters. На данный момент препарата разрешен в стране только для использования в чрезвычайных ситуациях, соответствующее разрешение FDA было выдано в декабре 2020 года.

В случае положительного решения по заявке препарат станет первой полностью одобренной в стране вакциной против COVID-19. Это может помочь успокоить сомнения жителей США по поводу прививки и позволит реализовывать препарат напрямую потребителю.

В письме, разосланном сотрудникам Pfizer и опубликованном в открытом доступе, генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что компания уже заключила сделки или ведет переговоры со странами о поставке 2,7 млрд доз вакцины в этом году, из которых 40%, как ожидается, уйдут в страны со средним и низким уровнями дохода.

Бурла отправил письмо после того, как администрация Байдена поддержала отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины COVID-19.

Генеральный директор фармкомпании подчеркнул, что отказ от прав нарушит регулярность поставок сырья для производства вакцины.

Вакцина Pfizer-BioNTech была первой, разрешенной для экстренного использования в США в декабре. Она предоставила данные на основании испытаний безопасности в течение двух месяцев клинических испытаний с участием 44 тыс. человек.

gxpnews