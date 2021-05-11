Компания «Ирвин» признана дистрибьютором года

Компания «Ирвин» стала победителем в номинации «Дистрибьютор года» в рамках премии Russian Pharma Inspiration Awards, организованной компанией Advantix Pharma. Награды вручались по итогам 2020 года.

В 2020 году фармдистрибьютор «Ирвин» нарастил объем бюджетных продаж на 49% по сравнению с 2019 годом и занял 3-е место в рейтинге поставщиков бюджетного рынка (без учета ВЗН), подготовленном аналитической компанией IQVIA.

Церемония награждения лауреатов премии состоялась 29 апреля. В ходе мероприятия были оглашены имена лауреатов в 16 номинациях.

Материал партнера: «Ирвин»

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