Европейский союз подал второй иск против AstraZeneca Компания «Ирвин» признана дистрибьютором года » Центр лекобеспечения объявил аукцион на поставку «Спинразы» Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан объявил аукцион на поставку лекарственного препарата нусинерсен для подопечных фонда «Круг добра» с диагнозом «спинальная мышечная атрофия». Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукцион на поставку «Спинразы» (МНН нусинерсен). Препарат предназначен для лечения подопечных фонда «Круг добра» с диагнозом «спинальная мышечная атрофия». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. – Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл Начальная (максимальная) цена контракта: 143 843 502,00 руб. Прием заявок заканчивается: 21.05.2021. Дата и время проведения аукциона: 25.05.2021 10:25. В марте и апреле Центр лекобеспечения уже объявлял ряд аукционов на поставку этого препарата. Из них в подавляющем количестве победителем признана компания «Фармстандарт», в трех аукционах победил «Фармстор». Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств. Елена Сидорова

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