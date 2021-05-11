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Центр лекобеспечения объявил аукцион на поставку «Спинразы»

Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан объявил аукцион на поставку лекарственного препарата нусинерсен для подопечных фонда «Круг добра» с диагнозом «спинальная мышечная атрофия».

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукцион на поставку «Спинразы» (МНН нусинерсен). Препарат предназначен для лечения подопечных фонда «Круг добра» с диагнозом «спинальная мышечная атрофия». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 143 843 502,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 21.05.2021.

Дата и время проведения аукциона: 25.05.2021 10:25.

В марте и апреле Центр лекобеспечения уже объявлял ряд аукционов на поставку этого препарата. Из них в подавляющем количестве победителем признана компания «Фармстандарт», в трех  аукционах победил «Фармстор».

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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11 мая, 2021 | Просмотров: 57