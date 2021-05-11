Европейский союз подал второй иск против AstraZeneca

Европейский союз подал новый иск против AstraZeneca, сообщает агентство Reuters. По данным издания, этот иск может привести к финансовым санкциям против компании, которая, по утверждению ЕС, нарушила контракт на поставку вакцин против COVID-19.

Юрист ЕС Рафаэль Джафферали заявил, что компания должна поставить в Европу 120 млн доз вакцины к концу следующего месяца. Изначально компания обещала передать 300 млн доз вакцины с декабря по конец июня, но на текущий момент смогла обеспечить только 50 млн доз.

В свою очередь AstraZeneca преследует цель отгрузить 100 млн доз к середине года, заявил юрист компании Хаким Буларбах. Он утверждает, что компания не была обязана поставить весь объем доз, установленный в контракте, а только обязалась приложить «все разумные усилия» для достижения этой цели.

Официальные лица, знакомые с этим делом, заявили Reuters, что второй судебный процесс носит в основном процедурный характер, но также допускает наложение финансовых штрафов на компанию. ЕС выдвинул запрос о предварительной компенсации в размере 1 евро, пока производилась оценка ущерба. Решение о требовании реальной компенсации будет рассмотрено на более позднем этапе. Один из европейских чиновников рассказал Reuters, что штраф может быть «значительным», но отказался дать ему количественную оценку.

Представитель Еврокомиссии также позже заявил, что конечной целью судебных исков будет получение доз, а не наказание AstraZeneca или наложение штрафа. Но он также подтвердил, что на компанию могут быть наложены финансовые санкции.

В апреле стало известно, что Европейский союз подал иск против AstraZeneca из-за того, что компания не смогла выполнить условия по поставкам вакцин в Европу. Еврокомиссия обвинила AstraZeneca в том, что она не смогла предложить «надежную стратегию» по доставке вакцин в соответствии с графиком поставок.

Николай Соколов

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