Росстат сообщил о росте в апреле цен на поливитамины на 2,5%

Росстат опубликовал индекс потребительских цен в апреле 2021 года, по сравнению с мартом он составил 0,6%. Рост цен на медикаменты в апреле составил 0,36% по сравнению с мартом.

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты снизились на 0,2%. Среди них подешевели:

«Хлоргексидин» – на 1,8%;

осельтамивир («Номидес») – на 1,5%;

апиксабан («Эликвис») – на 1,1%;

«Азитромицин», колекальциферол (витамин Д3) – на 1,0%;

умифеновир («Арбидол») – на 0,9%;

«Амоксициллин с клавулановой кислотой» – на 0,4%.

Подорожали:

«Омепразол» – на 0,7%;

«Лоратадин», «Верошпирон» – на 0,6%;

«Ибупрофен», «Ацетилсалициловая кислота» (аспирин отечественный), «Панкреатин», «Амлодипин», «Лоперамид», ксилометазолин («Галазолин»), «Бисопролол», «Эналаприл» – на 0,2–0,5%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дороже на 0,9%, в том числе подорожали:

поливитамины без минералов – на 2,5%;

«Левомеколь» – на 2,1%;

метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 1,5%;

«Валидол», «Корвалол», «Настойка пустырника», «Алмагель», «Эссенциале форте Н», «Нимесулид», флуоцинолона ацетонид, «Кетопрофен», «Гепарин натрия», «Офтан катахром» и «Йод» – на 1,0–1,4%.

Снизились цены на «Бромгексин» – на 0,8% и «Троксерутин» – на 0,3%.

Среди медицинских товаров выросли цены на:

шприцы одноразовые – на 1,1%;

аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,8%;

корригирующие очки – на 0,4%.

Подешевели термометры медицинские:

безртутные (галинстановые) – на 2,8%;

электронные – на 0,3%.

Елена Сидорова

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