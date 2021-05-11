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Росстат сообщил о росте в апреле цен на поливитамины на 2,5%

По данным Росстата, рост цен на медикаменты в апреле по сравнению с мартом составил 0,36%. Средние цены на лекарства, входящие в Перечень ЖНВЛП, снизились на 0,2%. Лекарства, не входящие в этот перечень, стали дороже на 0,9%.

Росстат опубликовал индекс потребительских цен в апреле 2021 года, по сравнению с мартом он составил 0,6%. Рост цен на медикаменты в апреле составил 0,36% по сравнению с мартом.

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты снизились на 0,2%. Среди них подешевели:

  • «Хлоргексидин» – на 1,8%;
  • осельтамивир («Номидес») – на 1,5%;
  • апиксабан («Эликвис») – на 1,1%;
  • «Азитромицин», колекальциферол (витамин Д3) – на 1,0%;
  • умифеновир («Арбидол») – на 0,9%;
  • «Амоксициллин с клавулановой кислотой» – на 0,4%.

Подорожали:

  • «Омепразол» – на 0,7%;
  • «Лоратадин», «Верошпирон» – на 0,6%;
  • «Ибупрофен», «Ацетилсалициловая кислота» (аспирин отечественный), «Панкреатин», «Амлодипин», «Лоперамид», ксилометазолин («Галазолин»), «Бисопролол», «Эналаприл» – на 0,2–0,5%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дороже на 0,9%, в том числе подорожали:

  • поливитамины без минералов – на 2,5%;
  • «Левомеколь» – на 2,1%;
  • метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 1,5%;
  • «Валидол», «Корвалол», «Настойка пустырника», «Алмагель», «Эссенциале форте Н», «Нимесулид», флуоцинолона ацетонид, «Кетопрофен», «Гепарин натрия», «Офтан катахром» и «Йод» – на 1,0–1,4%.

Снизились цены на «Бромгексин» – на 0,8% и «Троксерутин» – на 0,3%.

Среди медицинских товаров выросли цены на:

  • шприцы одноразовые – на 1,1%;
  • аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,8%;
  • корригирующие очки – на 0,4%.

Подешевели термометры медицинские:

  • безртутные (галинстановые) – на 2,8%;
  • электронные – на 0,3%.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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11 мая, 2021 | Просмотров: 60