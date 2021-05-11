Росстат сообщил о росте в апреле цен на поливитамины на 2,5%

По данным Росстата, рост цен на медикаменты в апреле по сравнению с мартом составил 0,36%. Средние цены на лекарства, входящие в Перечень ЖНВЛП, снизились на 0,2%. Лекарства, не входящие в этот перечень, стали дороже на 0,9%.
Росстат опубликовал индекс потребительских цен в апреле 2021 года, по сравнению с мартом он составил 0,6%. Рост цен на медикаменты в апреле составил 0,36% по сравнению с мартом.
Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты снизились на 0,2%. Среди них подешевели:
- «Хлоргексидин» – на 1,8%;
- осельтамивир («Номидес») – на 1,5%;
- апиксабан («Эликвис») – на 1,1%;
- «Азитромицин», колекальциферол (витамин Д3) – на 1,0%;
- умифеновир («Арбидол») – на 0,9%;
- «Амоксициллин с клавулановой кислотой» – на 0,4%.
Подорожали:
- «Омепразол» – на 0,7%;
- «Лоратадин», «Верошпирон» – на 0,6%;
- «Ибупрофен», «Ацетилсалициловая кислота» (аспирин отечественный), «Панкреатин», «Амлодипин», «Лоперамид», ксилометазолин («Галазолин»), «Бисопролол», «Эналаприл» – на 0,2–0,5%.
Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дороже на 0,9%, в том числе подорожали:
- поливитамины без минералов – на 2,5%;
- «Левомеколь» – на 2,1%;
- метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 1,5%;
- «Валидол», «Корвалол», «Настойка пустырника», «Алмагель», «Эссенциале форте Н», «Нимесулид», флуоцинолона ацетонид, «Кетопрофен», «Гепарин натрия», «Офтан катахром» и «Йод» – на 1,0–1,4%.
Снизились цены на «Бромгексин» – на 0,8% и «Троксерутин» – на 0,3%.
Среди медицинских товаров выросли цены на:
- шприцы одноразовые – на 1,1%;
- аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,8%;
- корригирующие очки – на 0,4%.
Подешевели термометры медицинские:
- безртутные (галинстановые) – на 2,8%;
- электронные – на 0,3%.
Елена Сидорова
pharmvestnik