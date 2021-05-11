BioNTech поставит 1,8 млрд доз вакцин от COVID-19 и увеличит прибыль до 12 млрд евро

Компания BioNTech опубликовала финансовый отчет за I квартал 2021 года, согласно которому общая выручка производителя составила 2 млрд евро благодаря продаже вакцин от COVID-19. В этом году компания ожидает поставку до 1,8 млрд доз и прибыль в 12 млрд евро.

Финансовые показатели немецкой биотехнологической компании BioNTech превзошли ожидания в I квартале 2021 года. Общая выручка производителя составила два млрд евро по сравнению с 27,7 млн евро за аналогичный период 2020 года, сообщается в опубликованном финансовом отчете.

Такой рост обусловлен широкими продажами по всему миру вакцины от COVID-19 BNT162b2, разработанной совместно с американской компанией Pfizer. По состоянию на май 2021 года BioNTech и Pfizer поставили около 450 млн доз препарата в 91 страну.

Cтало известно о новом договоре производителей с Европейским союзом о поставках еще около 1,8 млрд доз в 2021–2023 гг. Об этом написала в Twitter председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В связи с этим прогнозируется увеличение прибыли с продаж BioNTech до 12,4 млрд евро.

Также отмечается, что были заключены контракты о поставках вакцин на 2022 год с Канадой и Израилем. Дополнительно ведутся переговоры с другими государствами.

BioNTech ожидает к концу текущего года выпуск до трех млрд доз BNT162b2 за счет увеличения производственных мощностей. Компания осуществляет постепенное расширение, успев подписать уже соглашение с Сингапуром об открытии здесь своего представительства и регионального производственного предприятия, а также о строительстве в Китае нового завода совместно с китайской Fosun Pharma. Действующий завод немецкой компании в городе Марбург, Германия, способен выпускать около 1 млрд доз в год.

По словам генерального директора BioNTech Угура Сахина, через девять месяцев в мире будет «более чем достаточно» вакцин, поскольку компаниям удается расширять производство с большой скоростью.

Он добавил, что «нет абсолютно никакой необходимости» отказываться от патентных прав на противоковидные препараты. Предложение о принятии этой меры недавно поддержала администрация президента США, с целью ускорения процесса распространения вакцин в развивающихся странах.

Помимо этого, Сахин назвал цель биотехнологического производителя стать «центральным игроком в области иммунотерапии XXI века» благодаря технологии матричной РНК, лежащей в основе вакцины от COVID-19 и исследуемых лекарств для борьбы с раком.

В этом году BioNTech начала три испытания в сфере онкологии и планирует провести еще три. Компания имеет 14 потенциальных противоопухолевых средств, эффективность и безопасность которых будут оцениваться в ходе 15 исследований.

Чистая прибыль компании возросла до 1,13 млрд евро. Разводненная прибыль на одну акцию составила 4,39 евро, при этом аналитики ожидали, что стоимость акций не превысит отметки в 3 евро.

Фото: biontech.de

Владимир Заболотских

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