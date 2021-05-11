Сеть «36,6» впервые за 9 лет вышла на положительные финансовые показатели

ПАО «Аптечная сеть 36,6» впервые с 2012 года достигла положительной краткосрочной ликвидности. За год выручка компании увеличилась на 7,5%.

В 2020 году сеть «36,6» показала положительный финансовый результат. Этому поспособствовал допвыпуск акций, в рамках которого организация в 2020 году привлекла 11,5 млрд руб. Информация об этом содержится в консолидированной отчетности компании и аудиторском заключении за 2020 год, с которыми ознакомился «ФВ». Документы размещены в центре раскрытия корпативной информации.

Как следует из заключения независимого аудитора, в 2020 году «36,6» удалось достигнуть положительной краткосрочной ликвидности. «В результате реализации долгосрочного плана развития, предусматривающего повышение эффективности бизнеса, группа смогла добиться существенного улучшения финансового состояния», – следует из документа. Компании также удалось добиться улучшения условий предоставления банковских гарантий, говорится в отчете.

По итогам 2020 года совокупная прибыль компании (по МСФО) составила 6,3 млрд руб. против убытка 8,8 млрд руб. За год выручка «36,6» увеличилась на 7,5% и составила 39,3 млрд руб. Себестоимость реализации сократилась на 2,9%, до 25,7 млрд руб.

На улучшение состояния компании повлияло несколько факторов – в прошлом году сеть вела активную деятельность по развитию. В декабре «36,6» разместила допвыпуск акций компании. Из 1,6 млрд акций было размещено 992 190 428 ценных бумаг на сумму 11,5 млрд руб. Как следует из отчета, средства от эмиссии были потрачены на снижение долга.

Также в прошлом году «36,6» продала свое оптовое подразделение «Джи Ди Пи» бывшему генеральному директору ПАО Владимиру Нестеренко. Сумма сделки не раскрывалась. Продажу подразделения объяснили планами общества сосредоточить свои усилия в розничном сегменте и развивать аптечные сети под брендами «36,6» и «Горздрав».

Руслан Мавлиханов

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