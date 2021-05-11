«Пульс» продолжает автоматизацию складской логистики

Компания «Пульс» оснащает региональный складской комплекс в Екатеринбурге инновационной автоматизированной конвейерной линией.

Уже пятый складской комплекс «Пульс» оборудует современным конвейером в рамках реализации программы развития логистической системы компании. Ранее были запущены автоматизированные конвейеры на региональных складских комплексах «Пульс» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ярославле.

«В декабре 2019 года в Ярославле была запущена конвейерная линия, оснащенная передовыми решениями от компании SSI Schaefer, – рассказали в компании. – Протяженность конвейера составляет 3,5 км, а его производительность достигает 1 500 транспортных единиц в час. Конвейерная система обрабатывает более 200 тысяч строк заказов в день и обеспечивает своевременную и качественную доставку лекарственных препаратов в аптеки и медицинские учреждения в 3 500 адресов в 7 регионах».

Запуск конвейера в Ярославле был первым опытом коллаборации с компанией SSI Schaefer. В рамках данного сотрудничества был накоплен большой опыт и учтены особенности производственной деятельности компании «Пульс». В настоящее время совместно с компанией SSI Schaefer ведется монтаж современной конвейерной линии в региональном логистическом комплексе «Пульс» в Екатеринбурге, где успешно реализуются решения, специально разработанные для компании «Пульс» российскими и австрийскими инженерами SSI Schaefer.

Внедрение новых технологий позволяет существенно сократить трудоемкость логистических операций, а также обеспечить клиентам качественный сервис и оптимальные условия для сотрудничества, резюмировали в компании.

Материал партнера: «Пульс»

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