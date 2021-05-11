ФАС создала список «дистрибьюторов-нарушителей» и потребовала у рынка отчета о работе с ними

ФАС обратилась к производителям с требованием представить копии договоров поставок с дистрибьюторами, которые, по мнению службы, не соответствуют Кодексу добросовестных практик в фармотрасли. Среди них крупнейшие представители фармрынка.

Запросы производителям

В конце апреля ФАС разослала производителям запросы с требованием предоставить информацию о работе с рядом дистрибьюторских компаний, ранее подозреваемых в различных нарушениях. Письмо от 26 апреля, подписанное заместителем руководителя ФАС России Тимофеем Нижегородцевым, есть у «ФВ».

Заинтересованность дистрибьюторами «ФВ» подтвердили в ФАС. «Комплаенс играет важную роль в предупреждении нарушений законодательства. Так, 1 марта 2020 года был принят Закон об антимонопольном комплаенсе, цель которого снизить антимонопольные риски и предотвратить нарушения Закона о защите конкуренции со стороны компаний. В этой связи ФАС России приступила к изучению того, как соотносятся положения внутреннего комплаенса компаний с его практической реализацией в работе с контрагентами», – объяснили в службе.

Среди дистрибьюторов: ООО «Ирвин», ООО «Елсмед Хелскер Солюшнз», ООО «Прайд Лайн», ООО «Дженерал Медикал Системс», ООО «Современные медицинские технологии», ООО «Фармсервис», ООО «Ланцет», АО «Р-Фарм», ЗАО «Фирма Евросервис», ООО «Ирвин 2» и ООО «Ригла». Две из перечисленных компаний не связаны с известными на рынке дистрибьюторами, объяснили «ФВ» в «Ирвин 2» и АО «Ланцет». Юрлицо «Ирвин» (ИНН 7729781232) не входит в ГК «Фармэко» и никогда с ней не взаимодействовало. По данным СПАРК, компания, ИНН которой указала ФАС, недействительна. Юрлицо ООО «Ланцет» (ИНН 2463076096) никак не связано с компанией АО «Ланцет» (ИНН 7718538045, Москва), заявили в обществе, отмечая отсутствие каких-либо правонарушений.

ФАС требует, чтобы производители, сотрудничающие с этими дистрибьюторами, представили копии соответствующих договоров поставки, а также пояснения о причинах их заключения. Компаниям необходимо обосновать соответствие соглашений пункту Кодекса добросовестных практик (в фармотрасли) и собственной коммерческой политике.

Согласно Кодексу добросовестных практик в фармотрасли, на который ссылается ФАС, критериями выбора дистрибьютора могут считаться отсутствие установленных фактов участия в картелях (за последние три года) и нарушений законодательства о противодействии коррупции.

Кодекс добросовестных практик в фармацевтической отрасли подготовлен Рабочей группой под эгидой Комитета Ассоциации европейского бизнеса по здравоохранению и фармацевтике в 2016 году. Как ранее заявляли в ФАС, он создан для саморегулирования фармбизнеса и создания справедливых, открытых правил конкурентного взаимодействия в фармотрасли. «Кодекс позволит избежать завышения цен на лекарства, необоснованных отказов от поставки, нарушений антимонопольного законодательства, коррупционных проявлений, а установленная в нем необходимость публиковать требования и документы, содержащие процедуры отбора контрагентов и условия работы с ними, будет способствовать повышению прозрачности и открытости в этой сфере», – отмечал бывший руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

Инициатива ФАС – продолжение нескольких дел о картельных сговорах, в которых суд вставал на сторону дистрибьюторов, считает генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема PharmaSpace» Герман Иноземцев. Поскольку службе не удалось доказать наличие нарушений среди компаний через суд, то рассылка запросов – это новая попытка собрать информацию, считает он. «Отвечать на запросы производители будут обязаны в том случае, если в ФАС было возбуждено расследование. Если его нет, то запросы – это лишь информационные письма, на которые производители не обязаны и, думаю, не будут отвечать», – рассуждает он.

В 2019 году ФАС прекратила дело по обвинению в картельном соглашении компаний группы «Р-Фарм»: АО «Фармасинтез», ООО «Профарм», а также с Министерством здравоохранения РФ, сообщала служба. Расследование длилось в течение девяти месяцев, но выявить признаки нарушения антимонопольного законодательства не удалось.

Почему ФАС сочла дистрибьюторов недобросовестными

Как следует из запроса, ранее ФАС выносила в отношении перечисленных дистрибьюторов решения о нарушении запретов ст.11 и п.1. ч1. ст.17 Закона о защите конкуренции.

Статья 11. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов. Статья 17. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений. 1. При проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее – запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

1) координация организаторами торгов запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

Отдельно служба отмечает компании ООО «Ирвин 2» и ООО «Ригла». Организации числятся в реестре юрлиц, привлеченных к административной ответственности по ст.19.28 КоАП. При этом ООО «Ригла» не является дистрибьютором. ФАС не стала комментировать то, как аптечная сеть попала в запрос.

КоАП РФ. Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Дистрибьюторы в курсе

Рассылку ФАС подтвердили и в компании «Ирвин 2», которой известно, что она попала в список службы. Как отметили в компании, факт нарушения до сих пор оспаривается в суде.

«На протяжении двух лет ООО «Ирвин 2» предпринимает активные меры по защите своей деловой репутации посредством обжалования во всех судебных инстанциях. На сегодняшний день наша жалоба находится на рассмотрении в Верховном Суде Российской Федерации», – рассказали «ФВ» в компании. В «Ирвин 2» также отметили, что срок действия ограничений, установленный 44-ФЗ в отношении компании, истек и организация имеет право участвовать в бюджетных закупках.

Остальные компании комментарии не предоставили.

Доля на рынке отгрузок ЛП в точки конечной реализации по итогам 2020 г., %, руб.

Р-Фарм 4,49 Ирвин 2 1,73 Евросервис 0,20 Фармсервис 0,19

Данные: RNC Pharma.

Детальный разбор истории читайте в следующем номере «ФВ» (18.05.2011).

Руслан Мавлиханов

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