Продажи лекарственных препаратов Bayer упали в I квартале

Продажи рецептурных и безрецептурных препаратов Bayer упали в I квартале 2021 года на 0,4% и 4,4% соответственно по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом чистая прибыль Bayer выросла на 40,3%.

Продажи подразделения Pharmaceuticals (рецептурные лекарственные препараты) компании Bayer упали на 0,4% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов) в I квартале этого года. Подразделение Consumer Health (безрецептурные лекарственные препараты) сократило продажи на 4,4%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте компании.

В то же время продажи подразделения Crop Science (сельскохозяйственного направления бизнеса) увеличились на 6,4%.

В целом продажи компании в I квартале выросли на 2,8% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов) до 12,3 млрд евро. При этом показатель EBITDA снизился на 6,2% до 4,1 млрд евро. EBITDA — это аналитический показатель, который демонстрирует прибыль компании до вычета расходов, связанных с выплатой налогов на прибыль, процентов и амортизации активов.

Чистая прибыль Bayer выросла в I квартале 2021 года на 40,3%. В этом году она составила 2,1 млрд евро по сравнению с 1,5 млрд евро за тот же период прошлого года.

Продажи перорального антикоагулянта «Ксарелто» выросли на 6,5%, по большей части за счет России и Китая. Также выросли продажи офтальмологического препарата «Эйлеа» в Японии, а также в Европе, Китае и Канаде. В то же время наблюдалось падения «Глюкобай» против диабета и «Авелокс» против хронического бронхита и пневмонии в Китае, а также противоракового «Нексавар». Кроме того, упали продажи ряда оральных контрацептивов и препаратов для свертывания крови.

«В целом мы наблюдаем хорошие операционные показатели, но, как и ожидалось, на нас повлияли негативные валютные эффекты», — прокомментировал результаты компании ее генеральный директор Вернер Бауманн. «Наше отделение Crop Science добилось значительного роста продаж в улучшившейся рыночной среде. Продажи Pharmaceuticals были стабильными, а по подразделению Consumer Health мы показали лучшие результаты, чем у конкурентов», — приводятся его слова в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «ФВ».

Николай Соколов

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