«Катрен» планирует приобрести половину доли в управляющей компании группы «Эркафарм»

АО «Катрен» планирует купить контрольную долю в управляющей компании ГК «Эркафарм». Участники рынка ожидают, что это позволит сети вернуть отрасли накопившуюся задолженность. По данным СПАРК, 99,9% доли в уставном капитале ЗАО «Эркафарм» находится в залоге у «Сбера».

АО «Катрен» подало в ФАС ходатайство о приобретении контрольной доли (50,01%) в управляющей компании ГК «Эркафарм». Эту информацию «ФВ» подтвердили два источника на рынке. «ФВ» также направил запрос в ФАС. Ранее о сделке сообщил «Вадемекум».

По данным издания, ходатайство о покупке 50,01% акций АО «Управляющая компания «Эркафарм» за подписью Владимира Спиридонова (гендиректор АО «Катрен», партнер основного владельца дистрибьютора Леонида Конобеева) принято центральным аппаратом ФАС 30 апреля. Представители ГК «Эркафарм» пока не ответили на запрос редакции. «По данному вопросу у меня нет никаких комментариев. Я ничего не знаю», — заявил «ФВ» Конобеев.

Сделка дает уверенность, что сеть продолжит существовать и вернет отрасли накопившуюся задолженность перед поставщиками и кредиторами, рассказал «ФВ» генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. «Это позволит рынку не потерять деньги и не испытать тех потрясений, которые отрасль ощущала при уходе сетей с долгами», — рассуждает он.

«Продажей «Эркафарм» занимался «Сбер» и это не секрет», — также отметил Шуляк. «Презентации по продаже проводили именно сотрудники «Сбера», потому что банк — один из основных кредиторов», — пояснил он.

По данным бухгалтерского отчета ЗАО «Эркафарм» на конец 2020 года у компании было долгосрочных и краткосрочных обязательств на сумму 10,1 млрд руб. По данным СПАРК, 99,9% доля в уставном капитале ЗАО «Эркафрам» находится в залоге у «Сбера».

По мнению генерального директора ПАО «Аптечная сеть 36,6» Александра Кузина, приобретение доли в «Эркафарм» может пойти «Катрену» на пользу. «Я думаю, сделка просчитана и для системы «Аптека.ру», этот актив действительно нужен», — сказал он «ФВ». Так «Аптека.ру» сможет более жестко контролировать пункты выдачи заказов, считает Кузин.

Он также отметил, что «Мелодия здоровья» и до этого несколько лет подряд проводила достаточно агрессивную политику по слияниям и поглощениям, но сделок такого масштаба еще не было. На вопрос о том, зачем так рисковать, Кузин пояснил, что при сделке такого масштаба компания «сразу получает много». Но, по его мнению, риск не справиться со сделкой тоже существует.

Заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова считает, что пока оценивать сделку рано. «Стоит дождаться закрытия сделки, прежде чем делать окончательные выводы. Пока вопросов огромное количество, в том числе и по возможной смене собственника», — отметила она.

По итогом 2020 года аптеки ГК «Эркафарм» заняли третье место в рейтинге аптечных сетей, подготовленном AlphaRM, с долей 4,49%. В первом квартале группа заняла пятое место с долей 3,92%, объем продаж составил 14,8 млрд руб. На конец марта 2021 года сеть управляла 1072 аптеками. Аптечная сеть «Мелодия здоровья», которая входит в группу «Катрен», в 2020 году была на 10 месте с долей 1,63%, по итогам первого квартала сеть также на 10 месте с долей 1,75% и объемом продаж 6,6 млрд руб. По данным на конец марта 2021 года в составе сети было 877 точек.

Фото: facebook.com/katren.ru

Руслан Мавлиханов Елена

Калиновская

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