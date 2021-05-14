ГИЛС и НП и Минпромторг направили предложение о создании аналога EMA в ЕАЭС

Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП) и Минпромторг направили в Евразийскую экономическую комиссию предложение о создании единого медицинского регуляторного органа в ЕАЭС, заявил директор ГИЛС и НП Владислав Шестаков на Adam Smith Conferences.

«В 2019 году наши коллеги из AIPM выступали с предложением по организации единого регуляторного органа, наднационального, в ЕАЭС. Наш институт совместно с Минпромторгом направил предложение в ЕЭК в поддержку начинания по созданию Евразийского медицинского агентства», — сказал Шестаков.

Он отметил, что создание подобного органа «решит многие задачи по координации регуляторных органов стран ЕАЭС». Владислав Шестаков добавил, что ГИЛС и НП готов предоставить ресурсы и кадры для формирования евразийского медицинского регуляторного органа.

gxpnews