MSD не смогла продать в России ни одной упаковки снотворного «Белсомра»

Американская фармкомпания MSD не смогла продать в России ни одной упаковки своего дорогостоящего снотворного нового поколения «Белсомра» и отозвала регистрационное удостоверение препарата.

Продвижению препарата «Белсомра» (МНН сувореxксант) могли помешать высокая цена и жесткие требования к обороту психотропных средств в стране, считают эксперты. Опрошенные изданием врачи подчеркнули, что даже недорогие препараты предыдущего поколения нередко оказываются недоступными для пациентов. В качестве альтернативы приходится бороться с расстройствами сна доксиламином или безрецептурными средствами на основе фенобарбитала.

«Белсомра» лишился регистрации в России в апреле, указывает издание со ссылкой на госреестр лекарственных средств Минздрава. Препарат был зарегистрирован в США и Евросоюзе в 2014 году, в России — в 2016 году. Однако за время действия регистрационного удостоверения в России не было продано ни одной упаковки, сообщили в DSM Group. За четыре года средство так и не вошло в перечень ЖНВЛП, поэтому на него не была установлена предельная отпускная цена. В США стоимость одной упаковки из 30 таблеток может достигать $400.

Врачи-психиатры объясняют высокую стоимость препарата тем, что это средство нового поколения и оно лишено многих побочных эффектов, свойственных лекарствам, широко применяемым в РФ в терапии бессонницы. Сейчас в стране традиционно в качестве снотворного используются так называемые Z-препараты (золпидем, зопиклон, залеплон), заместившие бензодиазепины, пояснил изданию врач-психиатр Илья Антипин. Стоимость этих лекарств варьируется от 300 руб. до 500 руб. за упаковку, следует из данных аптечных сетей.

Из-за жестких правил отпуска даже Z-препараты старого поколения и бензодиазепины в России доступны ограниченно, подтверждает господин Антипин. В результате, по его словам, проблему бессонницы россияне нередко решают с помощью антигистаминных средств, не подлежащих строгому учету.

По итогам прошлого года аптечные сети продали 6 млн упаковок самого популярного из безрецептурных снотворных этой группы — доксиламина (например, препараты донормил и реслип) на общую сумму 1,9 млрд руб., уточнили в DSM Group.

По данным аналитиков, лучше продаются безрецептурные средства на основе фенобарбитала: так, на долю корвалола пришлось 18,8% в денежном выражении и 38,9% в натуральном. Второе и третье место по популярности занимают растительные препараты «Новопассит» и экстракт валерианы.

gxpnews