ЕС подал второй иск против AstraZeneca

Европейский союз подал новый иск против AstraZeneca, который может привести к финансовым санкциям в отношении компании, сообщает Reuters. По утверждению руководства блока, фармпроизводитель нарушил условия контракта на поставку вакцин против COVID-19.

Юридический представитель ЕС Рафаэль Джафферали заявил, что компания должна поставить в Европу 120 млн доз вакцины к концу июня. Изначально компания обещала передать 300 млн доз вакцины с декабря по конец июня, но на данный момент поставила лишь 50 млн доз.

В AstraZeneca планируют отгрузить 100 млн доз к середине года, утверждает юрист компании Хаким Буларбах. Он отметил, что компания не была обязана поставить весь объем доз, установленный в контракте, а только обязалась приложить «все разумные усилия» для достижения этой цели.

Источники агентства, знакомые с ситуацией, уточнили, что второй судебный процесс носит процедурный характер, но допускает наложение финансовых штрафов на компанию. Один из европейских чиновников рассказал Reuters, что размер компенсации может быть «значительным», но не уточнил возможную сумму.

Источник агентства в Еврокомиссии также заявил, что конечной целью исков является получение доз вакцины, а не наказание AstraZeneca или штраф. Но он также подтвердил, что на компанию могут быть наложены финансовые санкции.

В апреле ЕК инициировала первый иск против британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, связанный со срывом поставок вакцины от коронавируса.

gxpnews