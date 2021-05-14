Гендиректор «Р-Фарм» рассказал о трансформации фарминдустрии на фоне пандемии

Генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев вместе с генеральным директором Johnson & Johnson в России и СНГ Катериной Погодиной, гендиректором Санофи в Евразийском регионе Оксаной Монж, директором Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Минпромторга Владиславом Шестаковым и другими топ-менеджерами и экспертами принял участие в дискуссии, неофициально обозначенной организаторами «дискуссией генеральных директоров» на площадке Российского Фармацевтического форума, который по традиции проводится под эгидой Института Адама Смита (Adam Smith Institute).

Модераторами сессии выступили генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев и исполнительный директор AIPM Владимир Шипков.

Ключевым предметом дискуссии стали вопросы трансформации фарминдустрии на фоне пандемии COVID-19, переосмысление пост-ковидной реальности и ее ключевых тенденций в разрезе инноваций, создания и развития локализованных производств, патентной защиты и других направлений.

Выступление гендиректора «Р-Фарм» было во многом посвящено происходящим в отрасли изменениям. Он подчеркнул, что пандемия, несмотря на все объективные трудности, многому научила участников рынка.

По словам Игнатьева, важным уроком стало то, что правительство и профильные регуляторы смогли работать по-другому, продемонстрировали гибкость и оперативность в принятии решений.

«Постановления правительства РФ №441 и №430, ряд других нормативных актов изменили регуляторную среду, привнесли букет нововведений, о которых отрасль пыталась говорить давно. Цифровая подача и ускоренная регистрация досье, широкое использование так называемого real world evidence — все это было реализовано, причем быстро, и оказалось, что это работает», – поделился с гостями сессии «Уроки пандемии и пути выхода из кризиса и укрепления позиций фармацевтического рынка в России» Игнатьев.

Глава «Р-Фарм» отметил, что серьезные изменения коснулись и практики проведения клинических исследований, число которых за время пандемии, несмотря на все ограничения и трудности, почти не снижалось, а в отдельных отраслях даже возросло. В глобальном масштабе это повлияло на работу группы компаний «Р-Фарм», которая реализует серию международных многоцентровых клинических исследований, отметил Игнатьев. Однако решение проблемы нашлось в цифровых методах и подходах.

«В условиях пандемии появились механизмы дистанционных визитов, удаленных визитов, в том числе и в рамках клинических исследований, более активное использование телемедицинских технологий и цифровых данных», – рассказал генеральный директор «Р-Фарм».

Наконец, еще одним важным откровением, по мнению Игнатьева, стало то, что глобальный мир, по крайней мере, в отраслевом отношении, оказался не таким «глобальным» в условиях пандемии COVID-19.

«Если раньше фармацевтические компании были уверены в своих международных цепочках поставок — сырья, материалов, субстанций – то в условиях пандемии все это иногда развалилось полностью, а иногда очень сильно хромало», — отметил Игнатьев.

Отвечая на вопрос модератора сессии Виктора Дмитриева о том, может ли создание полных циклов локализованных производств стать надежной панацеей для предотвращения подобных кризисов в будущем, Игнатьев выразил уверенность, что при важности локализации необходимо придерживаться принципа «разумной достаточности» в части диверсификации цепочек поставок.

«Важно стремиться к тому, чтобы иметь два, три, четыре равноценных источника ключевых компонентов сырья и материалов», – заключил Игнатьев.

Российский Фармацевтический форум проходит 12 и 13 мая.

gxpnews